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Весеннее равноденствие-2022: точная дата и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 января, 15:53
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Весеннее равноденствие в 2022 году произойдет вскоре после полнолуния, так что в этот период будет очень эффектная Луна.
В День весеннего равноденствия будет особенно красивая луна
В День весеннего равноденствия будет особенно красивая луна / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Весеннее равноденствие ежегодно наступает в марте и знаменует собой настоящий приход весны – не только календарной, но и фактической.

Весеннее равноденствие 2022: дата и время

Весеннее равноденствие в 2022 году произойдет 20 марта, в 17 часов 33 минуты по киевскому времени.

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Вообще официальной датой весеннего равноденствия еще в давние времена было объявлено 21 марта . В этот день было весеннее равноденствие в 325 году во время Первого Никейского собора, на котором была определена дата ежегодного празднования Пасхи.

Однако из-за различия между календарным и астрономическим годом, весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Зато в високосный год получается корректировка времени, и равноденствие возвращается на исходную позицию.

Примечательно, что несмотря на это, дата весеннего равноденствия намного более постоянна , чем осеннего равноденствия или летнего и зимнего солнцестояния.

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За последние 10 лет она неизменно выпадала на 20 марта. Хотя и возможны нюансы. Так в XXI веке 21 марта равноденствие было в 2007 году и в следующий раз произойдет лишь в 2103 году. А самое раннее весеннее равноденствие в ближайшую сотню лет произойдет 19 марта 2096 года.

Значение весеннего равноденствия

После дня зимнего солнцестояния, которое было 21 декабря , зимний день постепенно начинает увеличиваться и, в конце концов, по своей длительности становится равным ночи. Это происходит именно в день весеннего равноденствия.

Иными словами, день весеннего равноденствия – это период, когда Солнце в своем видимом движении по эклиптике переходит через экватор с южной стороны нашей планеты на северную. За счет этого северное полушарие Земли начинает прогреваться более интенсивно, день постепенно увеличивается, а ночь уменьшается, и дело идет к лету .

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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