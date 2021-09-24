Воздвижение Креста Господня-2021: что категорически нельзя делать

Нельзя ходить в лес, копать землю, оставлять двери открытыми и начинать важные дела – что еще ни в коем случае нельзя делать на Воздвижение.

Запреты на праздник Воздвижения / Фото: Коллаж: Сегодня

Великий двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня-2021 православные будут отмечать 27 сентября. В нынешнем году этот праздник выпадает на понедельник.

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В этот день церковь чтит обретение и воздвижение равноапостольной царицей Еленой и патриархом Иерусалимским Макарием Креста, на котором был распят Иисус Христос. Впоследствии этот крест стал одним из главных символов христианства.

До наших дней сохранились многочисленные народные приметы, суеверия и запреты, касающиеся этого дня. О самых интересных и важных запретах мы расскажем в нашей статье.

Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в праздник

Как и в любой другой великий церковный праздник, на Воздвижение нельзя шить, стирать, стричь, убирать в доме .

. Также под запретом в этот день тяжелый и грязный физический труд .

. На Сдвижение земля "сдвигается", т.е. должна отдохнуть до самой весны. В этот период ее ни в коем случае нельзя тревожить : копать, вбивать колья, иначе следующий год будет неурожайным.

: копать, вбивать колья, иначе следующий год будет неурожайным. Завершались заготовки на зиму. К этому празднику важно было успеть убрать и спрятать в погреба все корнеплоды, не оставлять овощи наверху , иначе заморозки погубят урожай.

, иначе заморозки погубят урожай. На Воздвижение один из главных запретов касался прогулок в лес . Люди верили, что в этот день Леший обходил свои владения и пересчитывал всех животных. А если ему встречался человек, то он уже не выпускал его назад.

. Люди верили, что в этот день Леший обходил свои владения и пересчитывал всех животных. А если ему встречался человек, то он уже не выпускал его назад. По другой версии, на Сдвижение все в природе сдвигается: змеи прячутся под землю, отлетают последние перелетные птицы – в лес лучше не ходить, чтобы не тревожить живность .

. В праздник Воздвижения все пресмыкающиеся сползаются в одно место, чтобы устроиться на зимовку, так что нельзя оставлять двери открытыми , чтобы змеи не заползли в дом.

, чтобы змеи не заползли в дом. А еще медведи ложатся в берлогу , и горе человеку, если он попадется зверю на глаза.

, и горе человеку, если он попадется зверю на глаза. 27 сентября лучше не начинать никаких важных дел . Согласно приметам, все начатое на Воздвижение Креста пойдет прахом.

. Согласно приметам, все начатое на Воздвижение Креста пойдет прахом. В этот день верующие соблюдают строгий пост , поэтому лучше исключить из меню мясные, молочные продукты, рыбу и яйца.

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