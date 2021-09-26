Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Воздвижение Креста Господня-2021: тематические картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 сентября, 18:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В праздник Воздвижения отправляйте родным и друзьям красивые открытки, стихи и картинки с пожеланиями добра, счастья, благополучия, веры
Яркие картинки и поздравления с Воздвижением Креста Господня
Яркие картинки и поздравления с Воздвижением Креста Господня / Фото: Коллаж: Сегодня

27 сентября православные отмечают великий двунадесятый праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня-2021, который проводится в память обретения одной из важнейших христианских реликвий – Креста Христова, на котором был распят Иисус.

Читайте также:

Реклама

В день Воздвижения-2021 обязательно поздравьте своих родных, друзей и близких, пожелайте им добра, процветания, благополучия и духовного роста, а также адресуйте эффектные открытки, картинки и красивые стихи в праздник.

Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

***

Настал великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Это праздник света, добра и святой веры. Пусть в этот день и в другое время не покидает вас благодать Господня в семье и здравии, пусть освещает вас милосердие души и доброта сердец, благополучие и радость, счастье и мир.

Реклама

С Воздвижением Креста Господня
С Воздвижением Креста Господня / Фото: bonnycards

***

В праздник Воздвижения всем сердцем желаю жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в ваш дом приходят только хорошие люди, радостные вести и счастливые дни.

Реклама

Поздравления с Воздвижением: открытки и пожелания
Поздравления с Воздвижением: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

***

Поздравляю вас с великим церковным праздником Воздвижения Креста Господня. Пусть и в этот, и во все другие дни станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, а в жизнь придет счастье, благодать и надежда, пусть будет крепким здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, любви и мира.

Яркие картинки в день Воздвижения Креста Господня
Яркие картинки в день Воздвижения Креста Господня / Фото: bonnycards

Воздвижение Креста Господня: искренние поздравления в стихах

***

Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Пусть Божий Крест по жизни помогает,
От бед и от несчастий нас спасает!

С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!

Читайте также:

***

Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!

Желаем в этот день святейший
Вам мыслей добрых и чистейших,
Не знайте горя и обид,
Ведь Бог все видит и хранит!

Воздвижение: добрые поздравления в картинках и стихах
Воздвижение: добрые поздравления в картинках и стихах / Фото: bonnycards

***

С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!

С праздником Воздвижения: картинки и открытки
С праздником Воздвижения: картинки и открытки / Фото: Pexels

***

С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
20 - 26 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять