Воздвижение Креста Господня-2021: тематические картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

27 сентября православные отмечают великий двунадесятый праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня-2021, который проводится в память обретения одной из важнейших христианских реликвий – Креста Христова, на котором был распят Иисус.
Воздвижение Креста Господня-2021: приметы и суеверия
В день Воздвижения-2021 обязательно поздравьте своих родных, друзей и близких, пожелайте им добра, процветания, благополучия и духовного роста, а также адресуйте эффектные открытки, картинки и красивые стихи в праздник.
Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе
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Настал великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Это праздник света, добра и святой веры. Пусть в этот день и в другое время не покидает вас благодать Господня в семье и здравии, пусть освещает вас милосердие души и доброта сердец, благополучие и радость, счастье и мир.
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В праздник Воздвижения всем сердцем желаю жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в ваш дом приходят только хорошие люди, радостные вести и счастливые дни.
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Поздравляю вас с великим церковным праздником Воздвижения Креста Господня. Пусть и в этот, и во все другие дни станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, а в жизнь придет счастье, благодать и надежда, пусть будет крепким здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, любви и мира.
Воздвижение Креста Господня: искренние поздравления в стихах
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Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Пусть Божий Крест по жизни помогает,
От бед и от несчастий нас спасает!
С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!
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Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!
Желаем в этот день святейший
Вам мыслей добрых и чистейших,
Не знайте горя и обид,
Ведь Бог все видит и хранит!
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С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
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С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.
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