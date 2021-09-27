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Всемирный день туризма: прикольные картинки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 сентября, 05:30
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Поздравляем с Днем туризма всех, кому не сидится дома, кому тесно в четырех стенах, кто обожает путешествия и у кого весь мир в селфи
С Днем туризма: поздравления и картинки
С Днем туризма: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 27 сентября, люди во всем мире, в том числе и в Украине, отмечают День туризма . Это праздник непоседливых, любопытных, авантюрных, рискованных, неугомонных людей, которые стремятся увидеть весь мир или хотя бы соседний город, кто ловит кайф от путешествий и походов, кому нравится открывать для себя новые горизонты.

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Мы поздравляем всех, кто причисляет себя к туристам, с этим замечательным праздником и желаем море новых впечатлений и открытия неизведанных мест.

С Днем туризма: эффектные поздравления в прозе

***

Живите активно и ярко, путешествуйте как можно чаще и открывайте для себя новые города и страны! Пусть компас не подводит, бинокль не потеет, а все маршруты будут интересными и увлекательными!

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Со Всемирным днем туризма: яркие картинки / Фото: pinterest
Со Всемирным днем туризма: яркие картинки / Фото: pinterest

***

Дорогие наши туристы! В этот праздничный день желаем открытых границ, незабываемых эмоций, ярких фотографий, крутых приключений, позитивного настроения. Пусть на пути встречаются только доброжелательные люди, с которыми легко найти общий язык.

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С Днем туризма: лучшие поздравления / Фото: pinterest
С Днем туризма: лучшие поздравления / Фото: pinterest

***

Со Всемирным днем туриста! Желаю попутного ветра, новых открытий, интересных маршрутов и полные чемоданы впечатлений. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям.

Прикольные картинки в День туризма / Фото: pinterest
Прикольные картинки в День туризма / Фото: pinterest

День туризма: позитивные стихи и поздравления

***

Всем, кто любит поездки, походы
И рассветы вне дома встречать,
Мы сегодня хорошей погоды
И удачи хотим пожелать.

Всем, кому не сидится на месте,
Кто привык этот мир познавать, —
Впечатляющих встреч, путешествий,
Чтоб всю жизнь было что вспоминать.

С днем туризма, друзья, всех причастных.
Больше сил, больше воздуха в грудь!
И пусть будет безумно прекрасным,
Легким, светлым ваш избранный путь.

Позитивные пожелания в Международный День туризма / Фото: pinterest
Позитивные пожелания в Международный День туризма / Фото: pinterest

***

Да здравствует туризм
И жажда путешествий,
Да здравствуют моря,
Курорты и леса,
И горнолыжный склон,
И скалы побережий;
Везде готова стать
Туристская нога!

Всемирный День туризма: открытки и картинки / Фото: pinterest
Всемирный День туризма: открытки и картинки / Фото: pinterest

***

Со Всемирным Днем туризма
Поздравляю всей душою,
Пожелаю оптимизма
И прекрасного настроя!

Теплых дней, погоды ясной
И попутчиков чудесных,
Наслаждения и счастья
От походов интересных!

Смотрите видео о туристических маршрутах города Черновцы:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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