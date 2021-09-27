Всемирный день туризма: прикольные картинки и поздравления

Поздравляем с Днем туризма всех, кому не сидится дома, кому тесно в четырех стенах, кто обожает путешествия и у кого весь мир в селфи

С Днем туризма: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 27 сентября, люди во всем мире, в том числе и в Украине, отмечают День туризма . Это праздник непоседливых, любопытных, авантюрных, рискованных, неугомонных людей, которые стремятся увидеть весь мир или хотя бы соседний город, кто ловит кайф от путешествий и походов, кому нравится открывать для себя новые горизонты.

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Мы поздравляем всех, кто причисляет себя к туристам, с этим замечательным праздником и желаем море новых впечатлений и открытия неизведанных мест.

С Днем туризма: эффектные поздравления в прозе

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Живите активно и ярко, путешествуйте как можно чаще и открывайте для себя новые города и страны! Пусть компас не подводит, бинокль не потеет, а все маршруты будут интересными и увлекательными!

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Со Всемирным днем туризма: яркие картинки / Фото: pinterest

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Дорогие наши туристы! В этот праздничный день желаем открытых границ, незабываемых эмоций, ярких фотографий, крутых приключений, позитивного настроения. Пусть на пути встречаются только доброжелательные люди, с которыми легко найти общий язык.

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С Днем туризма: лучшие поздравления / Фото: pinterest

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Со Всемирным днем туриста! Желаю попутного ветра, новых открытий, интересных маршрутов и полные чемоданы впечатлений. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям.

Прикольные картинки в День туризма / Фото: pinterest

День туризма: позитивные стихи и поздравления

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Всем, кто любит поездки, походы

И рассветы вне дома встречать,

Мы сегодня хорошей погоды

И удачи хотим пожелать.



Всем, кому не сидится на месте,

Кто привык этот мир познавать, —

Впечатляющих встреч, путешествий,

Чтоб всю жизнь было что вспоминать.



С днем туризма, друзья, всех причастных.

Больше сил, больше воздуха в грудь!

И пусть будет безумно прекрасным,

Легким, светлым ваш избранный путь.

Позитивные пожелания в Международный День туризма / Фото: pinterest

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Да здравствует туризм

И жажда путешествий,

Да здравствуют моря,

Курорты и леса,

И горнолыжный склон,

И скалы побережий;

Везде готова стать

Туристская нога!

Всемирный День туризма: открытки и картинки / Фото: pinterest

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Со Всемирным Днем туризма

Поздравляю всей душою,

Пожелаю оптимизма

И прекрасного настроя!



Теплых дней, погоды ясной

И попутчиков чудесных,

Наслаждения и счастья

От походов интересных!

Смотрите видео о туристических маршрутах города Черновцы:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.