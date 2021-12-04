Введение во храм Пресвятой Богородицы-2021: самые нежные картинки, поздравительные открытки и стихи

В праздник Введения отправляйте красивые открытки и добрые поздравления близким и родным людям.

С Введением во храм Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 декабря, православные отмечают великий церковный праздник, посвященный Божией Матери – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии.

Мы собрали для вас искренние, нежные, добрые и душевные поздравления с праздником Введения, а также тематические картинки, яркие открытки, стихи, смс и прозу, которые вы можете адресовать родным, любимым людям, близким и знакомым, коллегам и друзьям.

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Добрые поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы в стихах

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У каждого в душе есть Божий храм,

Он путь укажет, как достойно жить.

Судьбы счастливой я желаю вам,

Чтоб радоваться, верить и любить.

В добре живите много-много лет

Под светлой путеводною звездой,

Чтоб Богородицы животворящий свет

Сиял в душе вселенской красотой.

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С Введением во храм Пресвятой Богородицы: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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В праздник этот православный,

В День введения во храм

Богородицы прекрасной,

Пожелаю счастья вам!



Пусть подарит вам Мария

Веру, доброту и свет,

Будьте счастливы, любимы

И живите много лет!

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С Введением во храм Пресвятой Богородицы: яркие картинки / Фото: pinterest

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Лучезарно, радостно и смело,

Нынче в храм вошла Святая Дева –

Господу послушное Дитя,

Что вместило целый мир в себя:

Веру, кротость, доброту, любовь,

И обетования веков!

Оттого так умиленно сердце молится –

С нами Пресвятая Богородица!

С праздником Введения: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Богородица Святая,

Миру давшая Христа,

В этот день благословенный

Введена во храм была.



В этот день всем христианам

Пожелать добра хочу,

Пресвятой Деве Марии

Я свою зажгу свечу.



С тихой обращусь молитвой,

Попрошу добра, смирения,

Защити и сохрани,

Дай свое благословение.

Открытки и картинки с Введением / Фото: pinterest

С Введением во храм Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе

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Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы этот светлый день наполнился солнцем, радостью, любовью. Пусть каждый день святая Богородица тебя оберегает и посылает свое благословение! Да пребудет с тобой гармония, вера и надежда на лучшее.

Лучшие открытки и картинки в день Введения во храм Пресвятой Богородицы / Фото: pinterest

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Примите поздравления с радостным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Она хранит вас от невзгод и бед! Пусть подарит мир, радость, любовь и процветание, тепло и красоту в вашу жизнь!

С Днем Введения во храм Пресвятой Богородицы: поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Я желаю вам в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы душевного тепла, сердечной радости, светлой надежды, искренней любви, крепкой веры, счастливой звезды, которая поведет вас к благодати.

Ранее мы рассказывали о главных традициях и запретах в день Введения во храм Пресвятой Богородицы.