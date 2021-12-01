Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

В 2021 году зимний праздник Введения выпадает на выходной день

Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале декабря у верующих православной церкви наступает великий двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы . Что это за день, когда он будет в 2021 году, какова его история и значение, а также о чем молятся иконе на праздник Введения, читайте в нашей статье.

Дата праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 2021

Введения во храм Пресвятой Богородицы – непереходящий церковный праздник. Ежегодно он отмечается в один и тот же день – 4 декабря . Обычно он не является выходным днем, но в 2021 году он удачно выпадает на субботу, нерабочий день .

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Введения во храм Пресвятой Богородицы: история и значение

События, которые стали предпосылкой для создания праздника, произошли до начала нашей эры и до рождения Иисуса Христа.

По церковному учению, праведные Иоаким и Анна в благодарность Богу за дарованное им дитя исполнили свой обет. Когда их дочери, святой Марии, исполнилось три года , родители привели ее в храм Господний, чтобы отдать на служение Всевышнему.

Чудом для всех собравшихся стало то, что совсем юная Мария преодолела 15 высоких ступеней перед храмом сама, без посторонней помощи, капризов и слез. Именно этот эпизод отображен на иконе Введения во храм Пресвятой Богородицы .

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Введение Марии во храм (Тициан) / Фото: Wikipedia

Первосвященник Захария , который встретил юную Деву Марию, повел ее в Святая Святых, куда доселе не было доступа обычным людям. Лишь сам первосвященник один раз в год входил в это помещение с очистительной жертвенной кровью. Этим была явлена особая роль Марии в судьбе человечества, что также было удивительным для всех присутствовавших.

В Иерусалимском храме Мария росла и воспитывалась в обществе благочестивых дев. Она прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. Мария оставалась здесь до своего совершеннолетия и обручения с будущим мужем, праведным Иосифом.

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Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы: о чем молятся

Введение во храм Пресвятой Богородицы: икона, XVI век / Фото: wikipedia.org

В праздник Введения перед иконой люди молятся о помощи в сложных жизненных ситуациях, об укреплении веры, о добродетельной жизни, а также о прощении грехов. Пресвятую Богородицу через эту икону просят об исцелении от разных заболеваний. А девушкам Матерь Божья помогает найти суженого, удачно выйти замуж и создать крепкую счастливую семью.

Молитва Пресвятой Богородице

Царица моя Преблагая надежда моя Богородица, пристанище сирот и путников заступница, скорбящих радость, обиженных Покровительница, видишь мою беду, видишь мою скорбь, помоги мне как немощному, управы меня как путешественника; обиду мою знаешь, разреши ее как хочешь; у меня нет другой помощи, кроме Тебя, ни другой заступницы, ни благой Утешительницы, только Тебя, Богоматерь; сохрани меня и покрой меня во веки веков. Аминь.

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