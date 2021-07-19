Выходные дни и праздники в августе 2021 года в Украине: подробный календарь

Один из главных праздников августа и официальный выходной – это День Независимости Украины. Также на август приходятся любимые народные праздники – летние Спасы.

Выходные и праздники в августе / Фото: Unsplash

Какие официальные выходные и праздничные дни будут в Украине в августе 2021 года? Как и сколько мы будем отдыхать на День Независимости Украины? Когда будут летние Спасы, День строителя, День шахтера, Международный день молодежи? Какие еще официальные государственные и важные международные даты украинцы отмечают в августе 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Лето перевалило за середину, на пороге – последний жаркий месяц август, за который нужно так много всего успеть: пойти в отпуск, оздоровиться, собрать урожай на даче, освятить яблоки и мед в церкви, сделать заготовки на зиму, хорошо провести время с семьей, встретить праздники августа и поздравить с ними родных и друзей. Чтобы ничего не упустить и не забыть, мы составили подробный список всех выходных и праздничных дней августа. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в августе 2021 года, и планируйте свой отпуск.

Выходные дни и праздники в августе 2021 года

Последний летний месяц подарит украинцам официальный государственный праздник и выходной – День Независимости Украины. Он приходится на вторник, 24 августа, а само празднование растянется на четыре дня, благодаря тому, что рабочий понедельник, 23-е число, переносится на субботу, 28 августа.

Таким образом, в августе в честь празднования Дня Независимости страны у нас будут затяжные четырехдневные выходные: с субботы, 21 августа, по вторник, 24-го числа.

Всего количество рабочих дней в августе составляет 21 . Официальных государственных праздников и выходных в конце лета будет 10 дней .

Праздники в августе-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в августе 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 августа – День инкассатора, День железнодорожника, а также День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа – Международный день светофора.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины, а еще День строителя, Международный день офтальмологии, День работников ветеринарной медицины, Международный день кошки и День альпиниста.

9 августа – Международный день коренных народов мира.

12 августа – Международный день молодежи.

13 августа – Международный день левши.

14 августа – Первый Медовый Спас или Маковей.

15 августа – День археолога.

19 августа – Преображение Господне или Второй Яблочный Спас, а еще День пасечника и Всемирный день гуманитарной помощи.

21 августа – Всемирный день бездомных животных.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, а также День авиации Украины.

29 августа – Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День шахтера и День дальнобойщика.

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