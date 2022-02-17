Выходные дни и праздники в марте 2022 года в Украине

Какие выходные дни и праздники в Украине отмечаются в марте-2022? Как будем праздновать 8 Марта? Когда будет Прощеное воскресенье, которым завершится Масленица? В какие даты отмечаются День святого Патрика, День таможенника, День сна, День поэзии? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале весны? Подробнее читайте в нашей статье.
Выходные в марте 2022 года
Зима на исходе, и уже рукой подать до начала весны. Одним из первых главных весенних праздников мы встретим Международный женский день 8 Марта . При этом он же является единственным в марте официальным выходным днем.
В 2022 году 8 Марта выпадает на вторник. Однако украинское правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта .
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Таким образом, Международный женский день подарит нам целых четыре выходных дня подряд: с субботы, 5-го числа, до вторника, 8 марта .
Количество рабочих дней в марте составляет 22 дня. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый месяц весны будет 9 .
Также не забудьте, что в последнее воскресенье, 27 марта , состоится переход на летнее время.
Праздники в марте-2022
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в марте 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.
1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.
3 марта – Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы.
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, а еще Прощеное воскресенье.
7 марта – начало Великого поста.
8 марта – Международный женский день.
9 марта – Международный день ди-джея, а также День рождения Тараса Шевченко.
12 марта – День землеустроителя Украины.
13 марта – Международный день планетариев.
14 марта – Международный день числа "Пи", а также День украинского добровольца.
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.
17 марта – День святого Патрика.
18 марта – Международный день сна.
19 марта – Международный день клиента.
20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, День работников ЖЭК, а также Всемирный день здоровья ротовой полости.
21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, а еще Международный день лесов.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.
23 марта – Всемирный день метеорологии.
24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, а также День фтизиатра.
25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.
26 марта – День Национальной гвардии Украины, Час Земли.
27 марта – Международный день театра, а также День нефролога.
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