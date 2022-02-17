Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Выходные дни и праздники в марте 2022 года в Украине

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 13:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Праздник 8 Марта в 2022 году подарит украинцам целых четыре выходных дня подряд, но потом придется отрабатывать
Какие выходные и праздники в марте 2022 года в Украине
Какие выходные и праздники в марте 2022 года в Украине / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какие выходные дни и праздники в Украине отмечаются в марте-2022? Как будем праздновать 8 Марта? Когда будет Прощеное воскресенье, которым завершится Масленица? В какие даты отмечаются День святого Патрика, День таможенника, День сна, День поэзии? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале весны? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в марте 2022 года

Зима на исходе, и уже рукой подать до начала весны. Одним из первых главных весенних праздников мы встретим Международный женский день 8 Марта . При этом он же является единственным в марте официальным выходным днем.

Реклама

В 2022 году 8 Марта выпадает на вторник. Однако украинское правительство рекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта .

Таким образом, Международный женский день подарит нам целых четыре выходных дня подряд: с субботы, 5-го числа, до вторника, 8 марта .

Количество рабочих дней в марте составляет 22 дня. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый месяц весны будет 9 .

Реклама

Также не забудьте, что в последнее воскресенье, 27 марта , состоится переход на летнее время.

Праздники в марте-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в марте 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

Реклама

3 марта – Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, а еще Прощеное воскресенье.

7 мартаначало Великого поста.

8 марта – Международный женский день.

9 марта – Международный день ди-джея, а также День рождения Тараса Шевченко.

12 марта – День землеустроителя Украины.

13 марта – Международный день планетариев.

14 марта – Международный день числа "Пи", а также День украинского добровольца.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта – День святого Патрика.

18 марта – Международный день сна.

19 марта – Международный день клиента.

20 мартаДень весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, День работников ЖЭК, а также Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, а еще Международный день лесов.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

23 марта – Всемирный день метеорологии.

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, а также День фтизиатра.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины, Час Земли.

27 марта – Международный день театра, а также День нефролога.

Ранее мы рассказывали, когда будет Пасха-2022 в Украине: дата самого главного церковного праздника.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
14 — 20 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять