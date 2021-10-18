Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО

Как правильно спать

Как снять катышки

Как почистить апельсин

Как хранить сумки

Как обрезать виноград

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Выходные дни и праздники в ноябре 2021 года в Украине

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
18 октября, 15:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ноябре нас ждет много интересных и важных праздников, но вот дополнительных выходных в этом месяце не будет.
Выходные и праздники в ноябре
Выходные и праздники в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие выходные и праздничные дни отмечаем в Украине в ноябре-2021? Когда будет День Достоинства и Свободы Украины, День молодежи, День студентов, День мужчин и День ребенка? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в ноябре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в ноябре 2021 года

Общее количество рабочих дней в конце осени будет 22 . А выходных и праздничных дней в ноябре будет всего 8 , т.е. только субботы и воскресенья.

Реклама

Праздники в ноябре-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в ноябре 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

  • 1 ноября – День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.
  • 2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
  • 3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.
  • 4 ноября – День железнодорожника.
  • 5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
  • 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.
  • 7 ноября – День работника социальной сферы.
  • 8 ноября – Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса.
  • 10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.
  • 11 ноября – Всемирный день качества, Всемирный День Юзабилити.
  • 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности.
  • 13 ноября – Международный день слепых.
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.
  • 16 ноября – Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
  • 17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
  • 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.
  • 19 ноября – Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.
  • 20 ноября – Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины.
  • 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
  • 26 ноября – Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.
  • 27 ноября – День памяти жертв голодомора.
  • 28 ноября –День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев.
  • 30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.

Смотрите видеорецепты от осенней хандры от звезд

Реклама

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРИОДА РЕТРО-МЕРКУРИЯ ОСТАЛОСЬ
Как себя вести?
Мнение экспертов
Лайфхак дня
Как хранить сушеные грибы
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
11 - 17 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять