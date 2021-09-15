Выходные дни и праздники в октябре 2021 года в Украине

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в октябре 2021 года? Когда будет День учителя, Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и Хэллоуин? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в октябре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.
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Выходные дни и праздники в октябре 2021 года
Итак, в середине октября у украинцев будет официальный государственный праздник – День защитника Украины , который ежегодно отмечается 14-го числа.
Кроме того, на эту же дату приходятся другие значимые для нашего государства события – Покров Пресвятой Богородицы, и День украинского казачества .
В 2021 году 14 октября выпадает на четверг. Для более приятного и комфортного празднования правительство предлагает перенос рабочего дня с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября .
Таким образом, благодаря переносу рабочего дня, украинцы получат пролонгированные выходные четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, до воскресенья, 17 октября .
При этом предыдущая среда, 13 октября , в честь праздника будет сокращена на 1 час.
Общее количество рабочих дней в середине осени составляет 20 . А выходных и праздничных дней в октябре будет целых 11 , т.е. более половины от числа будних дней.
Также не забудьте, что в последнее воскресенье октября в Украине ежегодно происходит переход на зимнее время. В 2021 году перевод стрелок часов на 1 час назад состоится в ночь с 30 на 31 октября в 4 часа утра.
Праздники в октябре-2021
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в октябре 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.
- 1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства, Всемирный день улыбки, Всемирный день геронтолога, а еще День территориальной обороны Украины.
- 2 октября – Международный день ненасилия, Международный день социального педагога, Международный день уролога и Всемирный день стомированных больных.
- 3 октября – украинский День учителя (День работников образования), Всемирный день трезвости, а также День германского единства.
- 4 октября – Всемирный День архитектора, Международный день врача, Всемирный день животных, Всемирный день жилья Хабитат, Всемирная неделя космоса.
- 5 октября – Всемирный День учителя.
- 6 октября – Всемирный день охраны мест обитания.
- 8 октября – День юриста Украины.
- 9 октября – Всемирный день почты и День риэлтора, а также Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.
- 10 октября – День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день психического здоровья, День художника, Европейский день борьбы против смертной казни, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
- 11 октября – Международный день девочек.
- 12 октября – День кадрового работника и Всемирный день борьбы с артритом.
- 13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, а еще Международный день стандартизации и Всемирный день зрения.
- 15 октября – Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости или День слепых, Всемирный день мытья рук.
- 16 октября – Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день здорового питания, День работника целлюлозно-бумажной промышленности, а также День шефа.
- 17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты и День работника пищевой промышленности.
- 18 октября – Европейский День борьбы с торговлей людьми и Всемирный день конфет.
- 20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Всемирный день профилактики остеопороза, Международный день повара и кулинара, а также Международный день авиадиспетчера.
- 21 октября – Международный день кредитных союзов.
- 22 октября – Всемирный день людей с нарушениями речи или День заикающихся людей.
- 23 октября – День рекламиста или День работников рекламы, а еще Международный день снежного барса.
- 24 октября – День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день тещи, а также Неделя разоружения.
- 25 октября – День маркетолога, День автомобилиста и дорожника, Всемирный день макарон, а также День рождения Национального союза художников Украины.
- 26 октября – Международный день школьных библиотек.
- 27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.
- 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также Международный день анимации.
- 29 октября – День военного финансиста Украины, Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза.
- 31 октября – Международный день Черного моря, Международный день экономии, а еще Хэллоуин.
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