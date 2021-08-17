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Выходные дни и праздники в сентябре 2021 года в Украине

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 августа, 15:18
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В сентябре нас ждет множество интересных праздников, но вот официальных выходных у украинцев в начале осени не предвидится.
Выходные и праздники в сентябре
Выходные и праздники в сентябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в сентябре 2021 года? Когда будет День знаний, Международный день благотворительности, День грамотности, День отца, День солидарности журналистов, Международный день мира?

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Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в сентябре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Лето заканчивается, на пороге уже виднеется сентябрь, а вместе с ним приятная осенняя прохлада, бархатный сезон, пикники с друзьями на природе, вылазки за грибами или просто прогулки по осеннему лесу, Узнайте, когда и сколько дней украинцы отдыхают в сентябре 2021 года, и планируйте свои выходные.

Если вы в раздумьях, как провести отпуск, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Выходные дни и праздники в сентябре 2021 года

В начале осени нет официальных государственных праздников. Для законного отдыха в сентябре 2021 года у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.

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Всего количество рабочих дней в сентябре составляет 22 . Выходных в начале осени будет 8 дней .

Праздники в сентябре-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в сентябре 2021 года.

Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

  • 1 сентября – День знаний.
  • 2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.
  • 5 сентября – Международный день благотворительности.
  • 6 сентября – День предпринимателя.
  • 8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов.
  • 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика.
  • 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
  • 11 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта.
  • 12 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.
  • 13 сентября – День программиста.
  • 15 сентября – Международный день демократии, а также День HR-менеджера.
  • 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
  • 17 сентября – День спасателя Украины.
  • 18 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.
  • 19 сентября – День работника леса, Всенародный день отца и День рождения смайлика.
  • 20 сентября – День рекрутера.
  • 21 сентября – Международный день мира, а также православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, а также День осеннего равноденствия.
  • 26 сентября – Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День машиностроителя, День воспитателя и дошкольных работников, Международный день глухих, а еще Всемирный день контрацепции.
  • 27 сентября – Всемирный день туризма, а также православные отмечают Воздвижение креста Господня.
  • 28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день борьбы против бешенства.
  • 29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, а еще Всемирный день сердца и День отоларинголога.
  • 30 сентября – Всемирный день моря, День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.

Смотрите видео про сезон отпусков-2021:

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Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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