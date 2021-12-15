Выходные дни и праздники в январе 2022 года в Украине

Какие выходные дни и праздники в Украине ждут нас в январе-2022? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в середине зимы и в начале 2022 года? Нужно ли будет отрабатывать за празднование Нового года и Рождества-2022? Кого украинцы будут поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.
Выходные в январе 2022 года
В завершение 2021 года спешим рассказать вам, какие важные, значимые, веселые и интересные праздники ждут украинцев в начале наступающего 2022 года. Помимо общеизвестных Нового года и Рождества Христова, январь порадует еще массой приятных выходных и праздничных дней. При этом никаких дополнительных отработок не потребуется .
Новый год, 1 января , в 2022 году удачно выпадает на субботу, а значит, захватит и понедельник. Таким образом, для празднования украинцы получают пролонгированные трехдневные выходные – с субботы, 1 января, до понедельника, 3-го числа .
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Рождество Христово , которое всегда отмечается 7 января, в 2022 году выпадает на пятницу. Следом за ним идут суббота и воскресенье, значит всего у нас снова получится три официальных выходных дня подряд: с пятницы, 7 января, до воскресенья, 9 января .
- Общее количество рабочих дней в январе составляет 19 .
- Выходных дней в начале года будет 12 .
- Также один предпраздничный день укорочен на 1 час – 6 января .
Праздники в январе-2022
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в январе 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.
1 января – Новый год и Всемирный день мира.
4 января – День хит-парада.
6 января – Сочельник.
7 января – Рождество Христово.
8 января – День метро.
11 января – Всемирный день "спасибо".
14 января – Старый Новый год.
16 января – Всемирный день снега.
17 января – День детей-изобретателей.
19 января – Крещение Господне.
20 января – День Автономной Республики Крым.
21 января – Международный день объятий.
22 января – День Соборности Украины и День принятия Четвертого универсала в Украине.
25 января – День студента или Татьянин день.
26 января – Международный день таможни, а также День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
28 января – Международный день защиты персональных данных, а еще День открытия Антарктиды.
29 января – День памяти Героев Крут, а также День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны.
30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ, а также Всемирный день помощи больным проказой.
31 января – Международный день ювелира.
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