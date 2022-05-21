Выходные и праздники в июне-2022 в Украине

В Украине отменены традиционные выходные на государственные праздники июня-2022.

Выходные и праздники в июне / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

На пороге долгожданное солнечное лето. В нынешнем году оно, увы, омрачено для украинцев войной. И все наши мысли направлены не на отпуск, отдых и праздники , а на скорейшую победу, которая и станет самым главным праздником.

О том, какие государственные праздники и значимые для украинцев даты мы отмечаем в начале лета, а также о выходных днях читайте в нашей статье.

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Выходные в июне 2022 года

Ежегодно украинцы получали дополнительные выходные в честь государственных праздников. Однако в 2022 году все дополнительные выходные в связи с продлением военного положения до 23 августа дополнительные выходные отменяются . Соответствующие нормативы указаны в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В частности, данный закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни .

К этим дням относятся:

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12 июня – Троица;

– Троица; 28 июня – День Конституции Украины.

Праздники в июне-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в июне 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных , которые имеют отношение к этим датам.

День защиты детей и Всемирный день родителей / Фото: Unsplash

1 июня – День защиты детей и Всемирный день родителей.

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4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, а также День хозяйственных судов.

5 июня – Всемирный день окружающей среды, День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Всемирный день океанов, а еще Международный день домохозяйки и домохозяина.

9 июня – Международный день друзей.

12 июня – День святой Троицы или Пятидесятница – великий православный праздник, а также День работников легкой промышленности и День работников фондового рынка.

13 июня – Международный день распространения информации о альбинизме.

14 июня – Всемирный день донора крови.

День защиты пожилых людей / Фото: Unsplash

15 июня – День защиты пожилых людей.

16 июня – Международный день семейных денежных переводов.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

19 июня – День медицинского работника, День отца и День фермера в Украине.

20 июня – Всемирный день беженцев.

21 июня – Международный день йоги, а также День летнего солнцестояния.

22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН, а также День государственной службы Украины.

25 июня – День таможенной службы Украины, Международный день моряка, День дружбы и единения славян.

26 июня – День молодежи и День молодежных и детских общественных организаций Украины, Международный день ООН в поддержку жертв пыток, а также Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками.

27 июня – Всемирный день рыболовства.

28 июня – День Конституции Украины.

29 июня – Международный день тропиков.

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