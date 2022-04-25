Выходные и праздники в мае-2022 в Украине

С приближением мая многих украинцев интересует вопрос, как мы будем отдыхать на майские , будут ли они выходными в 2022 году, возможны ли переносы рабочих дней, а также какие еще государственные праздники и значимые даты наступят в конце весны. Подробнее читайте в нашей статье.
Выходные в мае 2022 года
Традиционные дополнительные выходные в честь майских праздников, которые ежегодно были в Украине, в 2022 году отменены из-за введения военного положения . Об этом сообщила Госслужба Украины по труду. К ним относятся:
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Таким образом, количество рабочих дней в мае составляет 22 дня . Выходных дней в конце весны будет 9 дней .
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Праздники в мае-2022
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в мае 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.
1 мая – День труда (Международный день солидарности трудящихся).
3 мая – Всемирный день свободы прессы, День кондитера, День Солнца, а также церковный поминальный день Радоница.
4 мая – Международный день пожарных.
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов и Всемирный день акушерки.
6 мая – Международный день без диет.
7 мая – День радио и Международный день астрономии,
8 мая – День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, а также День матери в Украине.
9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
12 мая – Всемирный день медсестер.
14 мая – Всемирный день мигрирующих птиц.
15 мая – Международный день семьи, День молодежных и детских общественных организаций, Международный день защиты климата, День памяти умерших от СПИДа, а также День памяти жертв политических репрессий.
17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, День пульмонолога.
18 мая – Международный день музеев, а еще День борьбы за права крымскотатарского народа.
19 мая – День вышиванки.
20 мая – Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, День банковских работников Украины.
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, а еще в Украине празднуется День науки и Международный День Европы.
22 мая – Международный день биологического разнообразия.
23 мая – День морской пехоты Украины.
24 мая – День славянской письменности и культуры, а также Европейский день парков.
25 мая – День филолога, а еще Международный день пропавших без вести детей.
28 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.
29 мая – День химика, Всемирный день здорового пищеварения, Международный день миротворцев ООН, День Киева.
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, а также День женской эмансипации.
31 мая – Всемирный день без табака, а также Всемирный день блондинок.
Также мы публиковали подробный православный календарь церковных праздников и постов в мае-2022. А чтобы узнать, чем можно заниматься дачникам, читайте лунный календарь для сада и огорода на май 2022 года.