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Выходные на Новый год-2022 в Украине: сколько будем отдыхать на праздники

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 ноября, 15:36
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В празднование Нового года-2022 и Рождества Христова между длинными выходными вклинятся три рабочих дня
Новогодние праздники 2022 в Украине
Новогодние праздники 2022 в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

До встречи Нового года-2022 и празднования Рождества остается еще много времени, но уже сейчас пора задуматься и заранее спланировать свой отдых на эти праздники.

На когда приходятся новогодние праздники? Сколько официальных праздничных дней получат украинцы на Новый год и Рождество в 2022 году? Будут ли дополнительные выходные и переносы рабочих дней в честь этих дат? Узнайте в нашей статье.

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Выходные дни на Новый год-2022 в Украине

Новый год 1 января в 2022 году удачно выпадает на субботу – это будет выходной день в конце рабочей недели. А значит, он автоматически переносится на понедельник, 3 января.

Таким образом, на празднование Нового года украинцы получают три длинных выходных – с субботы, 1 января, до понедельника, 3-го числа .

Кроме того, предпраздничная пятница, 31 декабря , будет укороченной на 1 час, благодаря чему немного увеличится время на подготовку к Новому году.

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Выходные на Рождество Христово-2022 в Украине

Рождество Христово 7 января в 2022 году также удачно соседствует с выходными. Оно выпадает на пятницу, а вместе с субботой и воскресеньем растягивается на три дня празднования. Никаких переносов в этом случае не понадобится.

Предпраздничный день – четверг, 6 января , будет укороченным на 1 час.

Итак, на Рождество у украинцев также будет три длинных выходных – с пятницы, 7 января, до воскресенья, 9-го числа .

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Ранее мы рассказывали, какой главный цвет 2022 года и в чем встречать Новый год Тигра.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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