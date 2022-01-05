Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество

Handmade снежинки

Гадаем на Рождество

Декор из мандарин

Елочные украшения

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Выходные на Рождество-2022 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 12:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Празднование Рождества Христова в 2022 году у украинцев растянется на целых три выходных дня.
Выходные на Рождество Христово
Выходные на Рождество Христово / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы благополучно встретили и отгуляли Новый год 2022. На очереди – не менее любимый и долгожданный зимний праздникРождество Христово.

На когда приходятся рождественские праздники? Сколько официальных праздничных дней получат украинцы на Рождество в 2022 году? Будут ли дополнительные выходные и переносы рабочих дней в честь этой даты? Узнайте в нашей статье.

Реклама

Выходные на Рождество Христово-2022 в Украине

Примечательно, что и Новый год, и Рождество в 2022-м подарили нам пролонгированные выходные за счет того, что даты этих праздников удачно присоседились к субботам и воскресеньям.

Рождество Христово 7 января в 2022 году выпадает на пятницу, а вместе с выходными субботой и воскресеньем растягивается на три дня празднования. Никаких переносов в этом случае не понадобится.

Кроме того, предпраздничный день – четверг, 6 января , будет укороченным на 1 час, благодаря чему немного увеличится время Сочельника.

Реклама

Итак, на Рождество у украинцев будет три длинных выходных – с пятницы, 7 января, до воскресенья, 9-го числа .

Ранее мы публиковали подробный календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
5 января. Умберто Эко. 90 лет назад (1932) в этот день в итальянской Алессандрии родился ученый, философ и писатель, автор культовых произведений “Имя Розы”, “Маятник Фуко”, “Баудолино” Умберто Эко.…
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
3 - 9 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять