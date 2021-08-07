Яблочный Спас 2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

19 августа, в Украине отмечают Яблочный Спас или Второй Спас. Life Сегодня расскажут вам, как нужно провести этот день, что можно делать, а что категорически запрещено.
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Яблочный Спас 2021 – второй в череде трех летних Спасов. На Яблочный Спас можно есть яблоки после освящения в церкви. В этот праздник принято печь пироги с яблоками, а также другие блюда с добавлением фруктов.
Считается, что на праздник обязательно нужно угощать яблоками детей и бедняков.
Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.
Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа
- Нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, и даже в этот день, пока фрукты не освящены в церкви.
- Также нельзя убивать или прогонять насекомых.
- Помните, что до 27 августа идет Успенский пост. Поэтому нельзя развлекаться, а также есть мясо, яйца, жирную пищу.
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- Нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами. Вообще, лучше не выполнять никакой физической работы, кроме приготовления пищи и сбора урожая.
- Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаете другому человеку в этот день, вернутся к вам сторицей.
Что обязательно нужно делать 19 августа
- Существует традиция загадывать желание при первом укусе яблока.
- В Яблочный Спас принято поминать умерших. Обрядовые блюда – пироги и вареники с яблоками, печеные яблоки, другая выпечка и блюда из яблок, компот.
- Обязательно на Спас нужно сходить в церковь на священное богослужение.
- Также нужно освятить яблоки и другие фрукты в церкви.
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