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Яблочный Спас 2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 августа, 15:40
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На Яблочный Спас, 19 августа, можно загадывать желания, угощаться яблоками и фруктовой выпечкой, но только после того, как освятите яблоки в церкви.
Яблочный Спас: что нельзя делать 19 августа
Яблочный Спас: что нельзя делать 19 августа / Фото: Pexels

19 августа, в Украине отмечают Яблочный Спас или Второй Спас. Life Сегодня расскажут вам, как нужно провести этот день, что можно делать, а что категорически запрещено.

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Яблочный Спас 2021 – второй в череде трех летних Спасов. На Яблочный Спас можно есть яблоки после освящения в церкви. В этот праздник принято печь пироги с яблоками, а также другие блюда с добавлением фруктов.

Считается, что на праздник обязательно нужно угощать яблоками детей и бедняков.

Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа

  • Нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, и даже в этот день, пока фрукты не освящены в церкви.
  • Также нельзя убивать или прогонять насекомых.
  • Помните, что до 27 августа идет Успенский пост. Поэтому нельзя развлекаться, а также есть мясо, яйца, жирную пищу.

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  • Нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами. Вообще, лучше не выполнять никакой физической работы, кроме приготовления пищи и сбора урожая.
  • Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаете другому человеку в этот день, вернутся к вам сторицей.

Что обязательно нужно делать 19 августа

  • Существует традиция загадывать желание при первом укусе яблока.
  • В Яблочный Спас принято поминать умерших. Обрядовые блюда – пироги и вареники с яблоками, печеные яблоки, другая выпечка и блюда из яблок, компот.
  • Обязательно на Спас нужно сходить в церковь на священное богослужение.
  • Также нужно освятить яблоки и другие фрукты в церкви.

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Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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