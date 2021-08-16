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Яблочный Спас-2021: что святят на праздник

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 августа, 14:51
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На Яблочный Спас, 19 августа, ни в коем случае нельзя угощаться яблоками и другими фруктами нового урожая, пока их не освятят в церкви.
Что святят на Яблочный Спас
Что святят на Яблочный Спас / Фото: Depositphotos

Каждый год 19 августа православные христиане отмечают Второй Спас – Яблочный.

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Издавна считалось, что до него есть сочные плоды запрещено, особенно матерям, которые потеряли своих детей. Люди верили, что если женщина съест яблоко до Спаса, то детям на небе не достанутся райские яблочки в день праздника.

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Церковь 19 августа празднует Преображение Господне – день, когда Иисус повел трех своих ближайших учеников на гору Фавор и явил им чудо.

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В Евангелии от Матвея написано, что там во время молитвы "Он преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет".

Яблочный Спас: что святят в церкви

  • На Яблочный Спас принято святить яблоки и виноград. Считается, что созревание плодов в конце лета – это награда за целый год тяжелого труда, и, освящая плоды в день Преображения, Церковь тем самым освящает все земные труды Божьей благодатью.
  • Люди верили, что после освящения яблоки приобретают некую магическую силу.
  • А если загадать желание, откусывая первый кусочек от фрукта нового урожая, то оно обязательно сбудется.
  • Также считалось, что яблоки, употребленные на Яблочный Спас, принесут здоровье и достаток.
  • Кроме яблок и винограда, в церковь берут груши, сливы, персики, овощи, хрен, соль и хлеб.
  • Также в корзинку можно положить мед, полевые цветы и пучок колосьев ржи и пшеницы, таким образом прославляя богатство природы.
  • Нельзя брать с собой для освящения мясные блюда, алкоголь, деньги и другие материальные ценности.
  • Освященными в церкви яблоками принято угощать нуждающихся и детей. Считается, что чем щедрее будут розданы яблоки, тем благосклоннее будет судьба к человеку.

Что готовят на Яблочный Спас

На Яблочный Спас запекают яблоки
На Яблочный Спас запекают яблоки / Фото: Depositphotos

На Яблочный Спас традиционно готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты.

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Все праздничные блюда обязательно должны быть постными, так как 14 августа начался двухнедельный Успенский пост. При этом на Яблочный Спас разрешены рыба, растительное масло и вино.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Яблочный Спас.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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