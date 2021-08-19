Яблочный Спас-2021: поздравления в стихах и прозе

В день Яблочного Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Поздравления с Яблочным Спасом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 августа, отмечается важный христианский праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. А в храмах и церквях традиционно освящают яблоки.

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Также этот Спас называют Вторым, ведь ему предшествует Первый Спас — Медовый. Life Сегодня подготовили самые интересные варианты поздравлений с Яблочным Спасом в стихах и прозе.

Лучшие поздравления с Яблочным Спасом в стихах

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Светлый праздник наступил,

Спасом Яблочным зовется,

Пусть Господь дарует сил

И надежд тем, кто сдается.

Пусть ваш дом согреет свет,

Благодать с небес польется,

И на много-много лет

Жизнь счастливой остается.

Яблочный Спас: поздравления

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Сочных яблок нежный вкус

Принесет вам жизни сладость,

Что бы дом ваш был не пуст,

Чтоб в семье царил порядок.

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Яблочный Спас: поздравления

***

Благодать подарит Спас,

И Господь согреет душу,

Август плодоносный даст

Яблочек святых покушать!

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С Яблочным Спасом

Я вас поздравляю,

Добра и терпения

От сердца желаю.

Пусть вера не гаснет,

Горит огонек,

Пусть будет полет

Красив и высок.

Яблочный Спас: поздравления

Теплые поздравления с Яблочным Спасом в прозе

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Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом – попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

Красивые поздравления с Яблочным Спасом 19 августа

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От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

Яблочный Спас: поздравления

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Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

Смотрите видео, как отмечали Яблочный Спас в прошлом году:

Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.