Яблочный Спас-2021: поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 19 августа, отмечается важный христианский праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. А в храмах и церквях традиционно освящают яблоки.
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Также этот Спас называют Вторым, ведь ему предшествует Первый Спас — Медовый. Life Сегодня подготовили самые интересные варианты поздравлений с Яблочным Спасом в стихах и прозе.
Лучшие поздравления с Яблочным Спасом в стихах
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Светлый праздник наступил,
Спасом Яблочным зовется,
Пусть Господь дарует сил
И надежд тем, кто сдается.
Пусть ваш дом согреет свет,
Благодать с небес польется,
И на много-много лет
Жизнь счастливой остается.
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Сочных яблок нежный вкус
Принесет вам жизни сладость,
Что бы дом ваш был не пуст,
Чтоб в семье царил порядок.
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Благодать подарит Спас,
И Господь согреет душу,
Август плодоносный даст
Яблочек святых покушать!
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С Яблочным Спасом
Я вас поздравляю,
Добра и терпения
От сердца желаю.
Пусть вера не гаснет,
Горит огонек,
Пусть будет полет
Красив и высок.
Теплые поздравления с Яблочным Спасом в прозе
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Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом – попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.
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От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.
Смотрите видео, как отмечали Яблочный Спас в прошлом году:
Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.