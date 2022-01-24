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Яркие поздравления с Днем Татьяны: картинки, открытки, проза и стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 января, 19:20
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В День святой Татьяны поздравляем с добрым праздником и желаем радости, счастья, мира, добра и благоразумия
С Днем Татьяны: тематические картинки и поздравительные открытки
С Днем Татьяны: тематические картинки и поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 25 января, наступит милый и радостный праздник – День Татьяны, в который православная церковь чтит память святой мученицы Татианы Римской . Издавна святую Татьяну считают покровительницей наук, образования и студенчества.

Примите поздравления в этот день, а также не забудьте поздравить родных и близких со светлым зимним праздником .

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Мы собрали для вас эффектные картинки и поздравления с Днем Татьяны в прозе и стихах.

Стихи и картинки в День святой Татьяны

***

Пусть Татьяна святая
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет!

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В этот праздник чудесный
Я тебе пожелаю
Быть душою прелестной,
Жить любовью бескрайней!

И пусть ангела крылья
Каждый день берегут,
Поднимают над миром,
Озарив светом путь!

Нежные поздравления с Днем Татьяны
Нежные поздравления с Днем Татьяны

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***

Пусть День Татьянин принесет,
Любовь и счастье круглый год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!

В морозный праздник января,
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!

Добрые поздравления и открытки с Днем Татьяны / Фото: pinterest
Добрые поздравления и открытки с Днем Татьяны / Фото: pinterest

***

С Днем Татьяны вас сегодня!
Пусть все сложится удачно,
И у вас на сердце будет
Белоснежно, а не мрачно.

Пусть крылом пушистым, мягким
Ангелок взмахнет над вами
И наполнит ваши будни
Добрым счастьем, чудесами.

Добрые картинки с Днем Татьяны / Фото: pinterest
Добрые картинки с Днем Татьяны / Фото: pinterest

Эффектные поздравления с Днем Татьяны в прозе

***

В Татьянин день желаю тебе завидного упорства в достижении поставленных целей и силы для реализации задуманного. Пусть рядом будут только радостные и счастливые люди, которые станут заряжать тебя оптимизмом и положительной энергией. Стремись вперед, к новым знаниям и интересным открытиям!

Позитивные картинки в Татьянин день / Фото: pinterest
Позитивные картинки в Татьянин день / Фото: pinterest

***

Поздравляю вас с Днем ангела! Пусть Татьянин день принесет вам удачу и вдохновение! Пусть в самые трудные дни не покидает вас желание жить и радоваться каждому дню!

Поздравительные картинки и стихи с Днем Татьяны / Фото: pinterest
Поздравительные картинки и стихи с Днем Татьяны / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не омрачит тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!

Красивые картинки и поздравления с Днем Татьяны / Фото: pinterest
Красивые картинки и поздравления с Днем Татьяны / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, когда будет Масленица-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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