Яркие поздравления с Днем Татьяны: картинки, открытки, проза и стихи

В День святой Татьяны поздравляем с добрым праздником и желаем радости, счастья, мира, добра и благоразумия

С Днем Татьяны: тематические картинки и поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 25 января, наступит милый и радостный праздник – День Татьяны, в который православная церковь чтит память святой мученицы Татианы Римской . Издавна святую Татьяну считают покровительницей наук, образования и студенчества.

Примите поздравления в этот день, а также не забудьте поздравить родных и близких со светлым зимним праздником .

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Мы собрали для вас эффектные картинки и поздравления с Днем Татьяны в прозе и стихах.

Стихи и картинки в День святой Татьяны

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Пусть Татьяна святая

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет!

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В этот праздник чудесный

Я тебе пожелаю

Быть душою прелестной,

Жить любовью бескрайней!

И пусть ангела крылья

Каждый день берегут,

Поднимают над миром,

Озарив светом путь!

Нежные поздравления с Днем Татьяны

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Пусть День Татьянин принесет,

Любовь и счастье круглый год,

Здоровье крепкое, везение,

Удачу, радость, настроение!



В морозный праздник января,

Пусть сбудется мечта твоя,

Тепла душевного, друзей,

А рядом добрых лишь людей!

Добрые поздравления и открытки с Днем Татьяны / Фото: pinterest

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С Днем Татьяны вас сегодня!

Пусть все сложится удачно,

И у вас на сердце будет

Белоснежно, а не мрачно.



Пусть крылом пушистым, мягким

Ангелок взмахнет над вами

И наполнит ваши будни

Добрым счастьем, чудесами.

Добрые картинки с Днем Татьяны / Фото: pinterest

Эффектные поздравления с Днем Татьяны в прозе

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В Татьянин день желаю тебе завидного упорства в достижении поставленных целей и силы для реализации задуманного. Пусть рядом будут только радостные и счастливые люди, которые станут заряжать тебя оптимизмом и положительной энергией. Стремись вперед, к новым знаниям и интересным открытиям!

Позитивные картинки в Татьянин день / Фото: pinterest

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Поздравляю вас с Днем ангела! Пусть Татьянин день принесет вам удачу и вдохновение! Пусть в самые трудные дни не покидает вас желание жить и радоваться каждому дню!

Поздравительные картинки и стихи с Днем Татьяны / Фото: pinterest

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Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не омрачит тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!

Красивые картинки и поздравления с Днем Татьяны / Фото: pinterest

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