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Как быстро заправить одеяло: простые лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 июля, 17:47
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Наши советы пригодятся для тех, кого одеяло никак не слушается и все время норовит потеряться в пододеяльнике.
Как заправить одеяло
Как заправить одеяло / Фото: Сегодня

Бывает очень сложно заправить одеяло в пододеяльник и приходится долго возиться с постельным бельем, чтобы выловить все концы и поставить их на место. Но есть простые правила, соблюдая которые, вы научитесь делать это легко и быстро.

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Как заправить одеяло в пододеяльник: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Пододеяльник с разрезом посередине

Как заправить одеяло
Как заправить одеяло / Фото: Pinterest

При традиционном способе каждый уголок одеяла заправляется отдельно. Для быстроты одеяло кладут по центру прорези. Затем поочередно впихивают и протягивают каждый уголок, чтобы они совпали, и держат пальцами, прищепками или же зажимами, чтобы уголки не потерялись, пока заправляются остальные.

  • Лайфхак 2. Пододеяльник с разрезом внизу или сбоку

Как заправить одеяло
Как заправить одеяло / Фото: Pixabay

Одеяло расстилается на кровати. Нужно просунуть руки в вывернутый наизнанку пододеяльник внутрь, к дальним уголкам пододеяльника, захватить ими концы одеяла, потянуть на себя, одновременно встряхивая и выворачивая.

  • Лайфхак 3. Большой пододеяльник

    Как заправить одеяло
    Как заправить одеяло / Фото: Pinterest

    Часто бывает так, что одеяло с пододеяльником не совпадают по размеру. Не слишком приятно укрываться одеялом, которое тонет и теряется в пододеяльнике. Такую конструкцию придется часто поправлять. И в этом случае пустое пространство пододеяльника лучше располагать со стороны ног – так одеяло не будет съезжать.

    • Лайфхак 4. Большое одеяло

    Как заправить одеяло
    Как заправить одеяло / Фото: Pinterest

    Но вот если одеяло больше своего чехла, то даже не пытайтесь его туда впихнуть – пользоваться такой укрывашкой будет крайне неудобно, потому что внутри будут сплошные бугры и комки. Чтобы соблюсти правила гигиены, лучше расстелите пододеяльник, а поверх него разложите одеяло, не заправляя внутрь.

    • Лайфхак 5. Глажка

    Как заправить одеяло
    Как заправить одеяло / Фото: Pinterest

    Утюжа постельное белье, вы не только дезинфицируете его, но еще и делаете более гладким. По такому пододеяльнику одеяло будет легче скользить и не цепляться, когда вы будете менять постель на свежую.

    Ранее мы рассказывали, как сэкономить место на сушилке белья: полезные лайфхаки.

    Ольга Козачок
    Ольга Козачок Редактор

    Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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