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Как хранить пакеты дома

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 августа, 18:57
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Сделайте практичные органайзеры на кухне, и разнокалиберные пакеты больше не будут захламлять ваш дом.
Как сложить пакеты
Как сложить пакеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиэтиленовые пакеты прочно вошли в нашу жизнь благодаря удобству и практичности. Но часто из-за их чрезмерного количества захламляется большая территория в доме. Многие хозяйки отводят под них целые ящики на кухне, и все равно они не помещаются.

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Также часто бывает, когда нужен маленький пакетик, под руки обязательно попадается огромный и наоборот. Как разобраться в этом хаосе и привести дом в порядок? Читайте наши лайфхаки.

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Как хранить пакеты дома – лайфхаки

  • Лайфхак 1. Узлы

Как складывать пакеты
Как складывать пакеты / Фото: Pinterest

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Даже просто связанные в узлы пакеты приобретают какую-то минимальную форму и не громоздятся чистым хаосом, нервируя хозяев. Можно сначала сложить пакет поперек вдвое, а уже потом завязать – так он будет еще компактнее. Только не затягивайте узлы!

  • Лайфхак 2. Треугольнички

Как складывать пакеты
Как складывать пакеты / Фото: Pinterest

Сложите пакет в 2 или 3 раза вдоль, в зависимости от его размера. А затем нижний уголок подтяните к боковой стороне, образовывая треугольный край . Поочередно сворачивая пакет, вы получите компактный треугольник, ручки которого можно заправить в складку или завязать.

  • Лайфхак 3. Рулоны

Как складывать пакеты
Как складывать пакеты / Фото: Pinterest

Другой вариант: сложенный в полоску пакет свернуть трубочкой и обернуть его же ручками , чтобы он не разматывался. В таком виде пакеты будут занимать намного меньше места в ящиках.

  • Лайфхак 4. Вешалка
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Как складывать пакеты
Как складывать пакеты / Фото: Pinterest

Большие и громоздкие пакеты сложнее скрутить в миниатюрные узлы или треугольнички. Да и распутывать их потом сложнее. Зато они будут неплохо себя чувствовать на перекладинах где-нибудь на дверце в тумбочке под мойкой.

  • Лайфхак 5. Сумки

Как складывать пакеты
Как складывать пакеты / Фото: Pinterest

Все пакеты разберите по размерам и поместите в несколько небольших, одинаковых по размеру сумочек. В нижней части сумок сделайте прорези , чтобы пакеты было удобно доставать. А сами сумки повесьте в укромном месте на кухне.

  • Лайфхак 6. Баклажка

Как складывать пакеты
Как складывать пакеты / Фото: Pinterest

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Наряду с сумками практично использовать пластиковые емкости. Они держат форму и не дают пакетам разлетаться по всей кухне. Можно изготовить такое хранилище из большой пластиковой бутылки или канистры.

  • Лайфхак 7. Коробка

Как складывать пакеты
Как складывать пакеты / Фото: Pinterest

Аналогичное прочное хранилище можно сделать из картонной коробки. Достаточно прорезать в ней отверстия, через которые удобно доставать пакеты.

Смотрите видео, как подарить вторую жизнь ненужным вещам:

Ранее мы делились лайфхаками, как открыть крышку бутылки, если она не открывается.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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