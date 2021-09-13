Как хранить сумки: практичные места и способы

У многих модниц под каждый наряд есть своя экстравагантная сумочка. По мере их накопления в гардеробе пропорционально накапливаются и вопросы, где их хранить.
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Читайте наши лайфхаки, смотрите фото – надеемся, она вам помогут справиться с вещами в доме.
Куда деть сумки в доме: лайфхаки
- Лайфхак 1. Гардероб
Если позволяют размеры гардеробной, то сумки удобно хранить где-то поближе к обуви, в зоне зрительного обзора, чтобы можно было без труда подобрать подходящее сочетание аксессуаров для выхода.
- Лайфхак 2. Крючки
Другой вариант размещения сумок – занять ими пространство над вещами. На высокой перекладине располагается много крючков, а сумки достаются и цепляются на них с помощью длинной палки.
- Лайфхак 3. Лесенка
Чтобы сумки занимали меньше места, но при этом было несложно найти нужную, удобно сделать стойку с крючками. Так развешенные на них сумки будут выглядывать одна из-под другой.
- Лайфхак 4. Ячейки
Если сумки стоят на полке, а не висят, у них не деформируются ремешки и ручки. В шкафу удобно сделать ячейки, к примеру, из пластика или картона. Тогда сумки, кошельки и клатчи не будут насыпаны горой на полке, а компактно займут свою нишу.
- Лайфхак 5. Органайзер
Очень практичная вещь – органайзер. Посмотрите на тканевые подвесные карманы для сумок – компактные и легкие. Их можно повесить в прихожей или в шкафу. А когда они пустые – то занимают еще меньше места.
- Лайфхак 6. Корзинки
Если в помещении не очень много места, чтобы замаскировать коллекцию любимых сумок можно прикрутить для них удобные сетки в укромном уголке, где их не будет видно, и они никому не помешают: за дверью или даже на самой двери.
- Лайфхак 7. Вешалка
Удобно, когда нужная сумка под рукой. Несколько сумок на каждый день недели свободно поместятся на вешалке в прихожей.
- Лайфхак 8. Декор
Можно не прятать сумки, а, наоборот, выставить их напоказ, сделав элементом декора в комнате. К примеру, соорудите дерево и украсьте его любимыми атрибутами. А чтобы картинка не наскучила, периодически обновляйте ее.
- Лайфхак 9. Матрешки
И, наконец, если с лишним местом в доме совсем туго, сумки можно хранить сложенными одна в другую – меньшая в большую. Главное при этом не забыть, что куда вы спрятали.
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