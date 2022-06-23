Как использовать лавровый лист против мошек и жуков

Ароматная специя поможет быстро вывести жучков на кухне.

Как использовать лавровый лист против насекомых / Фото: Unsplash

Ранее мы давали простые и действенные советы, как избавиться от пищевой моли. Но эти порхающие мотыльки – далеко не единственный враг человека, уничтожающий пищевые запасы на кухне.

Часто в крупе, муке, сухофруктах, печенье и других продуктах заводятся мелкие прожорливые жучки и мошки . Появление насекомых не всегда зависит от условий домашнего хранения продуктов. Вы можете купить товар, который уже заражен паразитами – личинками или взрослыми насекомыми.

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Если вы обнаружили эту неприятность, нужно срочно принимать меры , иначе жучки и мошки быстро расплодятся по всей кухне и заразят ваши запасы. Но для этого необязательно использовать яды и химикаты. Вам поможет обыкновенный лавровый лист.

Как бороться с насекомыми на кухне: лайфхаки

Проведите осмотр запасов в кухонных ящиках и на полках и достаньте все пораженные продукты. Их придется выбросить вместе с упаковкой . Оставшиеся продукты, которые не подверглись заражению, обработайте специальным образом : муку и крупы в течение часа прокалите в горячей духовке или проморозьте в холодильнике. Тщательно вымойте пищевые емкости, тару и полки в шкафу, особенно в углах. Также протрите все раствором хозяйственного мыла или уксуса. Затем высушите.

Тщательно помойте полочки и емкости / Фото: pinterest Разместите в шкафах и на полочках веточки лаврового листа, запах которого отпугивает насекомых-вредителей. Он лист содержит вещество цинеол, который и выделяет сильный аромат.

Поместите лавровый лист в места хранения продуктов / Фото: unsplash Также для большей эффективности по одному лавровому листику поместите в каждую емкость с крупами и мукой.

Поместите в емкости лавровый лист / Фото: unsplash Не забывайте, что понадобится частая профилактика заражения продуктов . Храните все сыпучие продукты в герметично закрытых стеклянных или пластиковых емкостях. А также предварительно промораживайте и прокаливайте продукты. И поддерживайте постоянную чистоту на полках в шкафу.

Ранее мы рассказывали, как использовать разрыхлитель, чтобы отчистить кухню. А еще давали рекомендации, как бороться с домашними пылесборниками.