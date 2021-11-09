Из ламината можно сделать не только традиционное напольное покрытие, но также мебель, кухонную отделку и даже кормушку для птиц.

Что сделать из остатков ламината / Фото: Коллаж: Сегодня

Как эффектно и полезно можно использовать остатки ламината после ремонта? Однозначно не стоит выбрасывать красивы, ровный, гладкий материал, который еще пригодится вам в быту. Есть масса интересных вещей , которые можно из него соорудить, применив желание, умелые руки и фантазию.

Что сделать из остатков ламината после замены полов, читайте идеи и лайфхаки, смотрите фото и вдохновляйтесь на творческие подвиги.

Реклама

Как использовать остатки ламината после ремонта: лайфхаки

Лайфхак 1. Отделка кухни

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Достаточно часто это покрытие применяют для облицовки кухонных и фасадов и рабочих поверхностей. Ламинат красивый на внешний вид, практичный, удобный, легко монтируется. Единственный недостаток некоторых видов этого материала – он не любит влагу. Так что непосредственно для столешниц его лучше не брать, но зато он подойдет для отделки стен под шкафами, угловых и боковых панелей на гарнитуре и другой мебели. Их можно делать однотонными или мозаичными.

Лайфхак 2. Кухонная утварь

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Реклама

Из ламината можно сделать, не только крупногабаритную мебель, но и всевозможные мелочи на кухню . Подставки под горячее, полочки, подносы, держатели для ножей и салфеток, разделочные доски и др. Главное – реже его мыть и мочить.

Лайфхак 3. Полочки

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Ламинат, оставшийся от ремонта комнаты, чудесно впишется в интерьер в тех же тонах, в которых оформлено помещение. Из него можно сделать полочки, оформить встроенный шкаф, органайзер или панель на стену.

Реклама

Лайфхак 4. Мебель

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Вряд ли возникнет необходимость делать серьезную мебель из ламината, хотя журнальный столик или легкий шкафчик – вполне посильная задача. Но зато можно порадовать детей кукольным домиком со множеством комнат и лестниц или гаражом для машин из этого материала. Ламинат в такой конструкции делает игрушку намного легче. Таким творчеством полезно заниматься вместе с детьми.

Лайфхак 5. Кормушка

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Еще одно совместное занятие с детьми – это забота о братьях наших меньших. Остатки ламината подойдут для изготовления кормушек и скворечников для птиц . Он практичный в использовании, безопасный, нарядный и долговечный. А вот для соединения стенок и деталей вам пригодятся рейки.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за разделочными досками.