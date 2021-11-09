Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Дом

Как использовать остатки ламината после ремонта

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 ноября, 19:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из ламината можно сделать не только традиционное напольное покрытие, но также мебель, кухонную отделку и даже кормушку для птиц.
Что сделать из остатков ламината
Что сделать из остатков ламината / Фото: Коллаж: Сегодня

Как эффектно и полезно можно использовать остатки ламината после ремонта? Однозначно не стоит выбрасывать красивы, ровный, гладкий материал, который еще пригодится вам в быту. Есть масса интересных вещей , которые можно из него соорудить, применив желание, умелые руки и фантазию.

Что сделать из остатков ламината после замены полов, читайте идеи и лайфхаки, смотрите фото и вдохновляйтесь на творческие подвиги.

Реклама

Как использовать остатки ламината после ремонта: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Отделка кухни

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest
Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Достаточно часто это покрытие применяют для облицовки кухонных и фасадов и рабочих поверхностей. Ламинат красивый на внешний вид, практичный, удобный, легко монтируется. Единственный недостаток некоторых видов этого материала – он не любит влагу. Так что непосредственно для столешниц его лучше не брать, но зато он подойдет для отделки стен под шкафами, угловых и боковых панелей на гарнитуре и другой мебели. Их можно делать однотонными или мозаичными.

  • Лайфхак 2. Кухонная утварь

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest
Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Реклама

Из ламината можно сделать, не только крупногабаритную мебель, но и всевозможные мелочи на кухню . Подставки под горячее, полочки, подносы, держатели для ножей и салфеток, разделочные доски и др. Главное – реже его мыть и мочить.

  • Лайфхак 3. Полочки

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest
Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Ламинат, оставшийся от ремонта комнаты, чудесно впишется в интерьер в тех же тонах, в которых оформлено помещение. Из него можно сделать полочки, оформить встроенный шкаф, органайзер или панель на стену.

Реклама
  • Лайфхак 4. Мебель

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest
Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Вряд ли возникнет необходимость делать серьезную мебель из ламината, хотя журнальный столик или легкий шкафчик – вполне посильная задача. Но зато можно порадовать детей кукольным домиком со множеством комнат и лестниц или гаражом для машин из этого материала. Ламинат в такой конструкции делает игрушку намного легче. Таким творчеством полезно заниматься вместе с детьми.

  • Лайфхак 5. Кормушка

Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest
Что сделать из остатков ламината / Фото: pinterest

Еще одно совместное занятие с детьми – это забота о братьях наших меньших. Остатки ламината подойдут для изготовления кормушек и скворечников для птиц . Он практичный в использовании, безопасный, нарядный и долговечный. А вот для соединения стенок и деталей вам пригодятся рейки.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за разделочными досками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
8 - 14 ноября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять