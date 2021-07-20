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Как использовать старые деревья на даче: ТОП-10 креативных лайфхаков

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 июля, 19:45
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Рано в печку. Что можно сделать из спиленного дерева на даче и в доме: полочки, скамейка, стулья, стол, клумбы и даже люстры.
Что сделать из старых деревьев / Коллаж: Сегодня
Что сделать из старых деревьев / Коллаж: Сегодня / Фото: Сегодня

Старое дерево отжило свой век и пошло под пилу. Но его можно использовать не только в качестве дров. В умелых руках с креативными мозгами древний ствол еще послужит своим хозяевам на даче и в доме.

Как использовать деревья и что из них можно сделать, смотрите фото, читайте лайфхаки и вдохновляйтесь на творческий процесс.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.

А увидеть разнообразие настоящей женской красоты без ретуши, а не только идеальные лица и тела в медиа и рекламе, можно с помощью проекта #ПокажитеНас и бренда Dove.

Что делать из старого дерева: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скамья

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

Такую садовую скамейку можно сделать из толстого ствола, и его даже не нужно очищать от коры. Она впишется в природный ландшафт, но при желании можно вскрыть ее лаком, чтобы дерево дольше прослужило.

  • Лайфхак 2. Сидения

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

На таких пеньках удобно сидеть на свежем воздухе. А чтобы их было не слишком тяжело перемещать по участку, прикрутите снизу колесики.

  • Лайфхак 3. Пуфики

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

Другой вариант оформления сидений – сделать их мягкими. Оббейте верхушки чурбаков тканью и поместите внутрь поролон.

  • Лайфхак 4. Клумбы

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

На дачном участке будут гармонично и нарядно смотреться клумбы, оборудованные в спиленных деревьях.

  • Лайфхак 5. Детская площадка

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

Порадуйте детей и сделайте из чурбаков интересные фигуры, с которыми можно будет играть. К примеру, машину, лодку или целый поезд.

  • Лайфхак 6. Полочки

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

Если вам попалась крепкая древесина, она послужит хорошими полочками для книг, посуды или горшков с комнатными растениями.

  • Лайфхак 7. Стол

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

В умелых руках и при правильной обработке древняя коряга станет настоящим шедевром, за который не стыдно пригласить гостей.

  • Лайфхак 8. Панно

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

Присмотритесь к спилам древесины: в причудливых узорах природа нарисовала картины. Вам осталось лишь оформить их и повесить на стену.

  • Лайфхак 9. Вешалка

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

Крепкие ветки спиленного дерева послужат крючками для вешалки и запросто выдержат вес верхней одежды.

  • Лайфхак 10. Люстра

Что сделать из старых деревьев
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest

В старой источенной жуками и временем разлапистой коряге есть своя прелесть. Из такой можно оформить люстру и любоваться нею по вечерам при включенном свете.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, как украсить дачу неприхотливыми растениями.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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