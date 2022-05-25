Как использовать зубочистки в доме: множество креативных идей

Зубочистки спасут не только ваши зубы, но и решат множество бытовых проблем.

Такой простой и привычный в обиходе предмет как зубочистка может пригодиться не только по назначению. Мастера и хозяйки уже давно используют эти деревянные палочки в быту для решения многих задач.

Делимся с вами интересными и практичными идеями, как можно применить зубочистки . Возможно, вам что-то пригодится, а чем-то вы и так уже давно пользуетесь.

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Как использовать зубочистки: лайфхаки

Тесто. Готовность пирогов или булочек легко проверить, воткнув в тесто зубочистку. Если она осталась чистой – ваша выпечка готова.

Как проверить тесто / Фото: pinterest

Готовность пирогов или булочек легко проверить, воткнув в тесто зубочистку. Если она осталась чистой – ваша выпечка готова. Канапе. Зубочистки просто незаменимы в оформлении блюд для фуршетного стола: с их помощью готовят разнообразные канапе.

Зубочистки просто незаменимы в оформлении блюд для фуршетного стола: с их помощью готовят разнообразные канапе. Коктейль. Еще одно практичное применение на кухне зубочисток – украшение коктейлей.

Как украсить коктейль / Фото: pixabay

Еще одно практичное применение на кухне зубочисток – украшение коктейлей. Рулеты. Также с помощью деревянной зубочистки можно скрепить края рулетиков или других блюд при фаршировании.

Как скрепить рулет зубочисткой / Фото: pixabay

Также с помощью деревянной зубочистки можно скрепить края рулетиков или других блюд при фаршировании. Чистка. Обмакнув кончик зубочистки в спирт, можно легко очистить мелкие или же труднодоступные места на клавиатуре компьютера, на телефоне или в других гаджетах.

Обмакнув кончик зубочистки в спирт, можно легко очистить мелкие или же труднодоступные места на клавиатуре компьютера, на телефоне или в других гаджетах. Свечи. Для поджигания нескольких свечей удобно сначала поджечь зубочистку, которая горит дольше спички.

Для поджигания нескольких свечей удобно сначала поджечь зубочистку, которая горит дольше спички. Букеты. Создание съедобных фруктовых или конфетных букетов и композиций немыслимо без маленьких незаметных деревянных шпажек.

Как сделать букет / Фото: pinterest

Создание съедобных фруктовых или конфетных букетов и композиций немыслимо без маленьких незаметных деревянных шпажек. Скотч. С помощью зубочистки можно решить вечную проблему невидимого края скотча. Достаточно после каждого использования подложить под край липкой ленты зубочистку.

С помощью зубочистки можно решить вечную проблему невидимого края скотча. Достаточно после каждого использования подложить под край липкой ленты зубочистку. Поделки. Люди творческие с умелыми руками и завидной фантазией всегда найдут, из чего изготовить произведения искусства. К примеру, из обыкновенных зубочисток.

Что сделать из зубочисток / Фото: pinterest

Люди творческие с умелыми руками и завидной фантазией всегда найдут, из чего изготовить произведения искусства. К примеру, из обыкновенных зубочисток. Клей. Тонкий кончик зубочистки помогает в рукоделии, если, к примеру, нужно приклеить бусинки, бисер или пайетки.

Тонкий кончик зубочистки помогает в рукоделии, если, к примеру, нужно приклеить бусинки, бисер или пайетки. Пол. Зубочистки пригодятся для мелкого ремонта деревянного пола. Если вы обнаружили небольшие дырочки, обмакните зубочистку в клей, вставьте в отверстие и подождите, чтобы она высохла. Затем излишек срежьте вровень с полом и зашлифуйте наждачной бумагой.

Зубочистки пригодятся для мелкого ремонта деревянного пола. Если вы обнаружили небольшие дырочки, обмакните зубочистку в клей, вставьте в отверстие и подождите, чтобы она высохла. Затем излишек срежьте вровень с полом и зашлифуйте наждачной бумагой. Цветы. Чтобы отбить желание у домашнего питомца лазить по цветочным горшкам и портить вам цветы, их можно защитить с помощь зубочисток. Просто натыкайте их в грунт, и кошка постепенно отучиться шкодить.

Как спасти цветы / Фото: pinterest

Чтобы отбить желание у домашнего питомца лазить по цветочным горшкам и портить вам цветы, их можно защитить с помощь зубочисток. Просто натыкайте их в грунт, и кошка постепенно отучиться шкодить. Шланг. Прокол в шланге для полива можно устранить, вставив в него зубочистку и обернув шланг изолентой. От воды дерево разбухнет и перекроет выход.

Прокол в шланге для полива можно устранить, вставив в него зубочистку и обернув шланг изолентой. От воды дерево разбухнет и перекроет выход. Цепочка. Зубочистка – ваша помощница, если нужно распутать завязавшуюся в узел цепочку. Металлическую иглу в этом случае использовать нежелательно, потому что она может поцарапать или даже порвать ювелирное изделие.

Ранее мы делились любопытным лайфхаком, как сделать свечу из мыла. А еще рассказывали, как сделать из старой банки подсвечник и множество других красивых вещей.