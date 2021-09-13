В процессе учебы, на уроке или лекции, а также в домашней работе ученики часто допускают ошибки. Совсем не хочется вырывать лист и переписывать все заново. Можно попытаться исправить неверно написанный текст. Как это сделать, читайте наши лайфхаки.
Как выровнять помятый лист бумаги
Как исправлять ошибки в тексте: лайфхаки
- Лайфхак 1. Зачеркнуть
Если вы неправильно заполнили документ, допустили ошибку в диктанте или контрольной, то по правилам в этом случае нужно аккуратно зачеркнуть неверный текст, а сбоку или сверху написать правильный вариант. Другое исправление в этом случае недопустимо.
- Лайфхак 2. Замазать корректором
Если же ошибка случилась во время лекции или при выполнении домашней работы, вам на помощь придет корректирующая жидкость (или полоска), которая как раз и предназначена для исправления неверно написанного текста. Главное – чтобы цвет бумаги был белым, тогда исправление будет незаметным.
- Лайфхак 3. Заклеить
Чтобы внешний вид конспекта оставался аккуратным и без помарок, фрагмент листа с ошибками можно заклеить чистой бумагой и сверху все написать правильно. При этом не придется вырывать весь лист.
- Лайфхак 4. Потереть лезвием
Возьмите острый нож или лезвие и аккуратно потрите надпись перпендикулярно листу. При этом чернила или паста должны быть сухими, иначе они размажутся.
- Лайфхак 5. Смазать отбеливателем
Капните на ватную палочку немного отбеливателя или ацетона и аккуратно протрите свою ошибку в тетради. Через несколько минут промокните салфеткой остатки жидкости. Надпись посветлеет или уйдет полностью.
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