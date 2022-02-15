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Как избавиться от неприятного запаха в ванной

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 февраля, 17:17
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Запах канализации, сырости и затхлости уйдет после правильной обработки ванной комнаты.
Как избавиться от неприятного запаха в ванной комнате
Как избавиться от неприятного запаха в ванной комнате / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вы заметили, что в ванной комнате, несмотря на регулярную уборку и целые трубы, появился специфический неприятный запах ? Значит, нужно устроить более серьезные процедуры по поиску и устранению его источника. Мы поделимся нехитрыми советами, как это сделать.

Как убрать неприятный запах в ванной: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Химия

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest
Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

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Причина неприятного запаха может скрываться в засорившихся сливных сифонах и соединениях труб, в которых скапливается грязь, мыльная пена, частицы органики. В сливные отверстия ванны, раковины или душевой кабины залейте специальные химические средства и оставьте на ночь, не пользуясь сантехникой, а затем пролейте большим количеством воды.

  • Лайфхак 2. Домашние средства

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest
Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

Если хотите удалить запах без магазинной химии, насыпьте в слив 2-3 ст. ложки пищевой соды, а сверху залейте в трубу уксус . Закройте слив пробкой, чтобы пары уксуса и пена от реакции не выходили наружу, и оставьте на час. После этого пролейте сифон водой.

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  • Лайфхак 3. Сифон

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest
Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

Если после обработки запах не уходит, проверьте состояние сифона под мойкой или ванной. Принцип работы колена одинаков: в его изгибе скапливается вода, которая не дает испарениям канализации проникать в помещение. А если запах присутствует, значит в системе слива воды произошел сбой. Для этого его придется разобрать. Опустите патрубок сифона так, чтобы он скрывался под водой на 2-4 см .

  • Лайфхак 4. Плесень

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest
Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

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Источником затхлого запаха в ванной может стать скопление плесени и грибка в труднодоступных местах. Чтобы от него избавиться, регулярно протирайте хлорсодержащим раствором плитку на стенах, полу, а также раковину, унитаз, т.е. занимайтесь очисткой сантехнических приборов и плоскостей как можно чаще.

  • Лайфхак 5. Вентиляция

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest
Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

Ванная – самое сырое помещение в доме. Чтобы не допустить образование плесени и снизить влажность, обеспечьте поток воздуха в ванной . Регулярно прочищайте вентиляционные решетки, установите вытяжной вентилятор, держите двери приоткрытыми, когда не используете ванную.

Ранее мы рассказывали, как сделать, чтобы коврик не скользил.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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