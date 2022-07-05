Как избавиться от пауков дома

Чтобы пауки не заводились в доме, мало только регулярных уборок.

Как избавиться от пауков в доме / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Теплое время года преподносит свои сюрпризы, причем не всегда самые приятные. В дом постоянно норовят попасть какие-то насекомые: то комары, то мошки, то мухи. Не исключение – пауки .

Наиболее частые непрошенные "гости", обитающие в наших домах – это пауки-сенокосцы или долгоножки . Как понятно из названия, у этих невзрачных полупрозрачных насекомых чрезвычайно длинные лапки, в разы превышающие длину их тела. Они практически безобидны для человека, а из неприятностей приносят лишь эстетическую – сам факт пребывания в доме.

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Этих пауков привлекают углы на потолке и возле окон – как раз в местах возможного транзита мошек и комаров, на которых они в основном и охотятся. Кстати, некоторые приверженцы эко-жизни не спешат избавляться от таких живых ловушек – ведь пауки совершенно бесплатно, качественно и без всякой химии очищают квартиру от кровососов и прочих мелких насекомых.

Но если вам претит сама мысль о паутине в доме, вы можете воспользоваться нашими советами, как избавиться от пауков .

Как убрать пауков из дома: лайфхаки

Уборка . Организуйте в доме генеральную уборку, пропылесосьте углы, плинтусы, потолок, стены. Не забудьте заглянуть в дальние углы, за шкафы, под мойку. Паутину можно собрать веником или палкой с намотанной на нее влажной тряпкой. Не забывайте поддерживать в доме порядок и невысокий уровень влажности.

Поддерживайте в доме чистоту / Фото: pinterest

. Организуйте в доме генеральную уборку, пропылесосьте углы, плинтусы, потолок, стены. Не забудьте заглянуть в дальние углы, за шкафы, под мойку. Паутину можно собрать веником или палкой с намотанной на нее влажной тряпкой. Не забывайте поддерживать в доме порядок и невысокий уровень влажности. Яд . Оптимально взять отраву в виде аэрозоля и распылить его на плинтусы, по углам, на дверные и оконные откосы. На время обработки из помещения удалите людей и животных. Оставьте на 15-20 минут, а затем проветрите комнаты.

. Оптимально взять отраву в виде аэрозоля и распылить его на плинтусы, по углам, на дверные и оконные откосы. На время обработки из помещения удалите людей и животных. Оставьте на 15-20 минут, а затем проветрите комнаты. Эфирные масла . Как и многие другие насекомые, пауки не любят резких запахов. Разведите 10-15 капель эфирного масла перечной мяты, эвкалипта или чайного дерева в 1 л чистой воды. Обработайте раствором из пульверизатора плинтусы, углы и все трещины в полу, под подоконниками, возле порогов.

Пауки не любят сильные ароматы / Фото: pinterest

. Как и многие другие насекомые, пауки не любят резких запахов. Разведите 10-15 капель эфирного масла перечной мяты, эвкалипта или чайного дерева в 1 л чистой воды. Обработайте раствором из пульверизатора плинтусы, углы и все трещины в полу, под подоконниками, возле порогов. Уксус . Пауки также не выносят уксус, погибая от него. Смешайте в равных пропорциях столовый уксус и воду. Пульверизатором обработайте места возможного скопления пауков. Чтобы предотвратить появление новых пауков, налейте немного уксуса в крышки от бутылок и расставьте по углам комнаты. Но не используйте этот метод, если в доме есть дети или животные.

Пауки гибнут от уксуса / Фото: pinterest

. Пауки также не выносят уксус, погибая от него. Смешайте в равных пропорциях столовый уксус и воду. Пульверизатором обработайте места возможного скопления пауков. Чтобы предотвратить появление новых пауков, налейте немного уксуса в крышки от бутылок и расставьте по углам комнаты. Но не используйте этот метод, если в доме есть дети или животные. Ультразвуковые отпугиватели . Сейчас продаются специальные отпугиватели насекомых, которые действуют в том числе и на пауков. Эти устройства издают звуки, неслышные для человека и неприятные для членистоногих. И пауки покидают негостеприимную территорию.

Ранее мы делились народными методами, как избавиться от паутинного клеща. Также читайте наши советы, как из косточки вырастить экзотику дома: ТОП-7 интересных растений с фото.