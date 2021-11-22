Мало просто убить мотыльков, нужно еще провести генеральную уборку на кухне и правильно подготовить продукты к хранению.

Как бороться с молью / Фото: Коллаж: Сегодня

Порхающие по кухне мотыльки – это лишь часть айсберга и точный сигнал к тому, что пора срочно спасать свои запасы от нашествия прожорливых вредителей : бабочек, куколок, личинок и яиц. Как можно избавиться от пищевой моли, читайте наши лайфхаки.

Многие люди делают запасы – хотя бы минимальные. И никто, увы, не застрахован от приобретения зараженных личинками моли орехов, крупы или муки.

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Борьба с молью – это процесс трудоемкий и может отнимать много времени и сил. И даже выбросив все продукты, вы не сможете убрать ее, ведь насекомое способно жить в мебели, щелях, на потолке и других укромных уголках.

Как избавиться от пищевой моли: лайфхаки

Лайфхак 1. Профилактика

Как бороться с молью / Фото: pinterest

Моль попадает к нам на кухню в виде яиц, которые невозможно рассмотреть в сыпучих продуктах. Реже – в виде мелких червячков. Даже если на первый взгляд продукты кажутся чистыми, лучше обезопасить их: подержать в морозильной камере 3-4 дня или, высыпав на противень, прокалить в духовке при температуре 60 градусов 40-60 минут . Ту же процедуру проводят и с зараженными продуктами, предварительно перебрав и просеяв их.

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Лайфхак 2. Тотальная уборка

Как бороться с молью / Фото: pinterest

Для начала найдите и выбросьте источник и продукты с явными признаками заражения. Освободите все кухонные шкафы и полки, тщательно пропылесосьте их снаружи и внутри, а также стенки шкафа, все углы, щели и даже потолки. Это поможет избавиться не только от мотыльков, но и от их яиц и личинок. А после процедуры мешок проморозьте в течение 3-4 дней.

Лайфхак 3. Мытье и обработка

Как бороться с молью / Фото: pinterest

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Раствором уксуса или хозяйственным мылом протрите всю кухонную мебель, а также вымойте все контейнеры и банки. Также вам пригодится специальное средство от пищевой моли, но применяйте его так, чтобы яд не попадал на продукты.

Лайфхак 4. Тара для хранения

Как бороться с молью / Фото: unsplash

Когда продукты обеззаражены, их можно пересыпать в герметично закрывающиеся упаковки. Это могут быть стеклянные банки, толстые пластиковые или металлические контейнеры с плотно прилегающими крышками. А вот фабричные целлофановые пакеты, картон, бумага и фольга для моли не препятствие.

Лайфхак 5. Ароматные отпугиватели

Как бороться с молью / Фото: pixabay

Моль, как и другие вредители, не любит некоторые резкие запахи. Народные методы борьбы с этими насекомыми советуют в местах хранения продуктов разложить лавровый лист, бутоны гвоздики, чеснок, апельсиновые корки, а также душистые травы лаванды, полыни, розмарина, герани, эфирные масла. Но имейте в виду, что сыпучие напитываются этими запахами , так что выбирайте, что вам подойдет на кухне.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

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