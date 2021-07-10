Изменить язык на: UA Перейти к logo

Как вывести пятна

Спасаем цветы

Где сделать фото

Боремся с жарой

Путешествуем безопасно

Какой сегодня праздник
СЕГОДНЯ Лайфхакер Дом

Как красиво оформить дачу: ТОП-10 ярких лайфхаков с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 июля, 18:37
Копировать ссылку
Спать на траве, обедать в саду, гулять по тоннелю и любоваться игрой со светом – как еще можно эффектно, красиво и практично оборудовать дачу для труда и отдыха
Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Сегодня

Дача – место, куда многие люди отправляются на отдых. Хотя для многих – это зона физического труда, а также хранения бесполезного хлама, который жалко выкинуть. Как преобразовать дачу и сделать ее практичнее и красивее? Читайте наши лайфхаки, смотрите фото и вдохновляйтесь на креативные идеи.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Читайте также:

Как красиво оформить дачу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Древний инвентарь на колесах

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Старые отработанные дачные тачки отправились на заслуженный отдых? Не тут-то было! Пусть теперь они послужат украшением вашей дачи. Сделайте из них цветники. Преимущество таких перевозных клумб по сравнению со стационарными в том, что вы можете перемещать их по всему участку, куда вам заблагорассудится.

  • Лайфхак 2. Игра со светом

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Дача должна быть красивой не только днем, но и ночью. Самые простые фонарики вдоль дачной дорожки способны сказочно ее преобразить в вечернее время. Секрет кроется в правильном расположении светильников и игре света с тенью.

  • Лайфхак 3. Зеленый тоннель

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Долгую дорогу от дома до дачного санузла, которая под палящим летним солнцем кажется просто бесконечной, превратите в сказочный тоннель. Для дуг можно гнуть арматуру, а дешевый вариант можно сделать даже из лозы. Засадите дорожку неприхотливыми вьющимися растениями, и уже через пару недель наслаждайтесь волшебным тоннелем.

  • Лайфхак 4. На дворе дрова

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Вечерние дачные посиделки с шашлыками и песнями обязательно потребуют немалого запаса дров. Чаще всего поленья просто лежат в куче, которая занимает место и портит внешний вид сада. А периодически еще и мокнет под дождем. Исправить это безобразие и преобразить внешний вид дачи поможет стильный дровяник. А когда к концу сезона он опустеет, в нем можно хранить дачный инвентарь.

  • Лайфхак 5. Лейка, полей-ка

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

На даче часто накапливается много посуды, которую жалко выкинуть. Можно найти ей достойное применение в декоре. Кстати, она вам еще пригодится не только как украшение, но и в сборе дождевой воды.

  • Лайфхак 6. Столовая в саду

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Как приятно посидеть жарким днем в тенистом саду под раскидистым деревом. Предлагаем вам организовать здесь обеденную зону. Сделайте стол вокруг дерева и поставьте стулья. В окружении цветов и свежего воздуха аппетит не заставит себя долго ждать.

  • Лайфхак 7. Горшочное дерево

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Пусть на даче отдохнут и ваши комнатные растения. А такое импровизированное дерево украсит даже самую скучную стену дома.

  • Лайфхак 8. Поспите на травке

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

На природе так и хочется поваляться на мягкой пушистой зеленой травке. Но можно окультурить эту идею и сделать настоящую эко-кровать. Сколотите из досок лежанку, а внутрь поместите газонную траву.

  • Лайфхак 9. Гамак

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Еще один атрибут, без которого просто немыслим полноценный отдых на природе – это гамак. Плавное покачивание под пение птиц помогает организму окунуться в приятный релакс.

  • Лайфхак 10. Мягкий уголок

Как оформить дачу
Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Много воздуха, рассеянный солнечный свет, приятная тень, красивейшие цветы и растения, удобный лежак – примерно так многим представляется дачный отдых. Ничего не мешает сделать его именно таким. А если на даче у вас есть малосимпатичный участок, его можно скрыть от глаз, соорудив такой приятный уголок для релакса.

Ранее мы рассказывали, как разбить огород на маленьком участке земли.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все лайфхаки
Больше новостей
Лайфхак для хорошего урожая
Лунный посевной календарь на июль
Что нужно делать
Для настоящего кулинара
Лайфхакер
Больше хаков
Знаешь, как правильно и быстро собрать чемодан?
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять