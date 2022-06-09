Как купать домашних животных: советы хозяевам

Большинство домашних животных сложно назвать чистюлями. Пыль, грязь, насекомые-паразиты, неприятный запах шерсти – все это понуждает хозяев периодически организовывать коту или собаке банный день .
В природе животные могут вольно или невольно купаться в реке или под дождем. А вот в условиях дома или квартиры только хозяин может вымыть своего любимца .
Как правильно купать домашних питомцев , чем можно мыть животных, как часто следует устраивать гигиенические процедуры, читайте в нашей статье.
Как часто купать животное
Обычно серьезные купания для животного с применением моющих средств устраиваются 2-3 раза в год .
Бытует мнение, что собаки любят купаться больше кошек . Однако приверженность к воде у каждого питомца индивидуальна.
Тем не менее, собак чаще подвергают водным процедурам, потому что они больше бывают на улице . А кошки по природе своей более чистоплотны и регулярно сами себе устраивают гигиенические процедуры.
В холодное время года, понятно, купаться не стоит. А вот в жару питомец и сам с удовольствием залезет в бассейн. Просто в этом случае лучше не частить с мылом и шампунями, чтобы не смыть защитную смазку с его шерсти.
Чем купать питомцев
Для купания животных приобретите профессиональную косметику – шампуни, мыло, спреи.
Если животное нуждается в обработке от паразитов , используйте специально предназначенный для этого шампунь.
А вот человеческие средства для этого не подходят категорически из-за разного кислотно-щелочного баланса. Они могут травмировать кожу, вызвать аллергические реакции, ухудшить состояние шерстного покрова.
В чем купать животных
- Мелкие животные поместятся в тазике , а вот крупные могут претендовать на хозяйскую ванную .
- Температура тела животных выше человеческой, а потому им будет комфортно купаться в воде 35-40 °С .
- Наберите в емкость небольшое количество воды , чтобы питомец мог стоять в ней.
- Перед тем, как поместить животное в ванну, отрегулируйте нужную температуру воды и настройте ее напор.
- Также перед купанием уберите из ванной лишние предметы , за которые сможет зацепиться или свалить ваш любимец.
- В квартире закройте окна, чтобы избежать сквозняков .
- Заранее подготовьте шампунь и полотенце , потому что потом ваши руки будут заняты.
Как приучить питомца к купанию
Чтобы животное не испытывало стресс во время купания , приучать его нужно постепенно, желательно с раннего возраста. Лучше начинать с мытья лапок, к примеру, после прогулки.
Важно, чтобы поток воды или душ не стал неожиданностью , иначе у животного появится панический страх, а у вас – царапины или укусы на руках.
Как купать животное
- Смочите шерсть питомца так, чтобы не осталось сухих участков. При этом следите, чтобы вода не попала в уши, нос и глаза .
- Нанесите шампунь себе на руки и хорошо вспеньте.
- Плавными движениями вотрите средство в шерсть, поглаживая и успокаивая питомца. Можно использовать мягкую мочалку. Выдержите пену на животном 2-3 минуты .
- Следите за тем, чтобы моющее средство не попало в глаза и уши вашего любимца, а для этого голову лучше мыть в последнюю очередь .
- Затем смойте пену, уделяя внимание труднодоступным местам – за ушами, в паху, подмышками.
- Важно хорошенько промыть шерсть и полностью удалить остатки шампуня. Для этого удобно использовать душевой шланг, но с небольшим напором воды.
- При необходимости повторите процедуру , но не стоит использовать большое количество шампуня.
- После купания заверните питомца в полотенце и оботрите его по направлению роста шерсти .
- Можно использовать фен с теплым воздухом , если животное не боится шума.
- После полного высыхания шерсти расчешите ее .
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