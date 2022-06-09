Как купать домашних животных: советы хозяевам

Водные процедуры нравятся многим собакам и даже кошкам.

Большинство домашних животных сложно назвать чистюлями. Пыль, грязь, насекомые-паразиты, неприятный запах шерсти – все это понуждает хозяев периодически организовывать коту или собаке банный день .

В природе животные могут вольно или невольно купаться в реке или под дождем. А вот в условиях дома или квартиры только хозяин может вымыть своего любимца .

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Как правильно купать домашних питомцев , чем можно мыть животных, как часто следует устраивать гигиенические процедуры, читайте в нашей статье.

Как часто купать животное

Обычно серьезные купания для животного с применением моющих средств устраиваются 2-3 раза в год .

Многие коты и собаки любят купаться / Фото: unsplash

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Бытует мнение, что собаки любят купаться больше кошек . Однако приверженность к воде у каждого питомца индивидуальна.

Тем не менее, собак чаще подвергают водным процедурам, потому что они больше бывают на улице . А кошки по природе своей более чистоплотны и регулярно сами себе устраивают гигиенические процедуры.

В холодное время года, понятно, купаться не стоит. А вот в жару питомец и сам с удовольствием залезет в бассейн. Просто в этом случае лучше не частить с мылом и шампунями, чтобы не смыть защитную смазку с его шерсти.

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Чем купать питомцев

Для купания животных приобретите профессиональную косметику – шампуни, мыло, спреи.

Если животное нуждается в обработке от паразитов , используйте специально предназначенный для этого шампунь.

Животным не подходят человеческие средства / Фото: unsplash

А вот человеческие средства для этого не подходят категорически из-за разного кислотно-щелочного баланса. Они могут травмировать кожу, вызвать аллергические реакции, ухудшить состояние шерстного покрова.

В чем купать животных

Некрупные животные поместятся в тазу / Фото: unsplash

Мелкие животные поместятся в тазике , а вот крупные могут претендовать на хозяйскую ванную .

, а вот крупные могут претендовать на хозяйскую . Температура тела животных выше человеческой, а потому им будет комфортно купаться в воде 35-40 °С .

. Наберите в емкость небольшое количество воды , чтобы питомец мог стоять в ней.

, чтобы питомец мог стоять в ней. Перед тем, как поместить животное в ванну, отрегулируйте нужную температуру воды и настройте ее напор.

и настройте ее напор. Также перед купанием уберите из ванной лишние предметы , за которые сможет зацепиться или свалить ваш любимец.

, за которые сможет зацепиться или свалить ваш любимец. В квартире закройте окна, чтобы избежать сквозняков .

. Заранее подготовьте шампунь и полотенце , потому что потом ваши руки будут заняты.

Как приучить питомца к купанию

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Приучать питомца к купанию нужно постепенно / Фото: unsplash

Чтобы животное не испытывало стресс во время купания , приучать его нужно постепенно, желательно с раннего возраста. Лучше начинать с мытья лапок, к примеру, после прогулки.

Важно, чтобы поток воды или душ не стал неожиданностью , иначе у животного появится панический страх, а у вас – царапины или укусы на руках.

Как купать животное

Берегите уши и глаза питомца от воды / Фото: unsplash

Смочите шерсть питомца так, чтобы не осталось сухих участков. При этом следите, чтобы вода не попала в уши, нос и глаза . Нанесите шампунь себе на руки и хорошо вспеньте. Плавными движениями вотрите средство в шерсть, поглаживая и успокаивая питомца. Можно использовать мягкую мочалку. Выдержите пену на животном 2-3 минуты . Следите за тем, чтобы моющее средство не попало в глаза и уши вашего любимца, а для этого голову лучше мыть в последнюю очередь . Затем смойте пену, уделяя внимание труднодоступным местам – за ушами, в паху, подмышками. Важно хорошенько промыть шерсть и полностью удалить остатки шампуня. Для этого удобно использовать душевой шланг, но с небольшим напором воды. При необходимости повторите процедуру , но не стоит использовать большое количество шампуня. После купания заверните питомца в полотенце и оботрите его по направлению роста шерсти . Можно использовать фен с теплым воздухом , если животное не боится шума. После полного высыхания шерсти расчешите ее .

Ранее мы давали практичные советы, чем можно заменить корм для собак и кошек. А также делились рекомендациями, как уберечь от клещей домашних любимцев.