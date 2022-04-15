Как легко удалить грязь с решеток на кухне: советы хозяйкам

Даже застарелый жир и грязь можно очистить с решеток на плите и вытяжке.

Как удалить грязь с решеток на кухне / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Интенсивнее всего на кухне для приготовления еды используется газовая плита – ведь на то она и кухня . Кипящий суп, сбежавшее молоко, брызги жира и другие сопутствующие процессы неизменно привносят свою лепту в загрязнение кухни.

Больше всего достается решетке на плите – грязь на ней попросту заваривается под действием высокой температуры. Еще одно место, где постоянно накапливается въедливая грязь – это решетка на вытяжке . Там под действием пара в ячейках сетки оседают жирные и липкие частицы.

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Есть несколько способов, как можно очистить решетки на кухне, о которых вы можете узнать в нашей статье.

Как удалить грязь с решеток: лайфхаки

Лайфхак 1. Замачивание

Замочите решетки / Фото: pinterest

Наполните подходящую по размеру емкость горячей водой, чтобы она полностью покрывала предметы. Если это будет ванна, на дно положите тряпки, чтобы не поцарапать сантехнику. Растворите в воде порошок и средство для мытья посуды . Оставьте в растворе решетки на ночь, чтобы грязь откисла. Когда нагар и жир станут мягкими, их можно будет легче отмыть.

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Лайфхак 2. Вываривание

Высокая температура расплавляет жир / Фото: pinterest

В кастрюлю налейте воду, доведите ее до кипения. Добавьте натертое 72%-е хозяйственное мыло и 100 г жидкого канцелярского клея . Перемешайте и опустите туда решетку. Проварите примерно 15-20 минут. Затем достаньте и смойте жесткой губкой расплавившийся жир с горячей решетки.

Лайфхак 3. Сода

Сода борется с загрязнениями / Фото: pinterest

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Налейте в емкость горячую воду, чтобы покрывала решетку, добавьте 1/4 стакана пищевой соды и немного жидкости для мытья посуды . Размешайте раствор до образования пены и полностью погрузите в него решетку на 30-60 минут. Затем очистите губкой или щеткой и помойте.

Лайфхак 4. Горчица

Грязь с решеток удаляет горчица / Фото: pinterest

Общеизвестно свойство горчицы расщеплять жир, а потому она применяется как чистящее и дезинфицирующее средство. Возьмите по 3 ст. ложки горчичного порошка и 9%-го уксуса, влейте 1 ч. ложку жидкости для мытья посуды , разведите горячей водой до консистенции сметаны. Нанесите средство на поверхность решетки и через 30-60 минут смойте грязь губкой или щеткой.

Лайфхак 5. Уксус

Уксус хорошо растворяет жир / Фото: pinterest

Уксус хорошо растворяет жир и потому часто используется для очистки. Смешайте в равных пропорциях воду и уксус и замочите в растворе решетку на ночь. Когда жир и накипь растворятся, помойте решетку.

Лайфхак 6. Нашатырь

Грязь можно убрать с помощью нашатырного спирта / Фото: pinterest

Поместите решетку в пакет, желательно с застежкой. Прямо в нем обильно распылите из пульверизатора нашатырный спирт . Закройте пакет и вынесите на улицу или на балкон на ночь. Затем тщательно помойте решетку под водой с помощью обычной губки или щетки.

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