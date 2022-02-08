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Как мыть деревянную посуду: главные хитрости

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 февраля, 17:17
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Правильный и своевременный уход продлит жизнь нарядным деревянным тарелкам, ложкам и плошкам
Как мыть и чистить деревянную посуду: полезные советы
Как мыть и чистить деревянную посуду: полезные советы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Изделия из дерева, в том числе и деревянная посуда , обладают особой энергетикой и придают кухне неповторимый природный шарм.

Но у деревянной кухонной утвари есть существенные недостатки : из-за частого использования она быстро теряет первозданный вид, а редкое применение, наоборот, способствует образованию затхлого запаха. Также дерево может портиться от воздействия воды и моющих.

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Как нужно ухаживать за посудой и столовыми приборами, изготовленными из дерева, узнайте в нашей статье. Соблюдая эти правила, вы сможете долго пользоваться любимыми тарелками, мисками, менажницами, ложками, лопатками и разделочными досками.

Как мыть и чистить деревянную посуду: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скорость

Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest
Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest

Не оставляйте надолго деревянную посуду после использования , особенно если в ней были сильно пахнущие продукты – чеснок, лук, копчености, рыба, сыр и т.д. Чем быстрее вы помоете и обработаете утварь, тем меньше грязи и запахов она в себя впитает.

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  • Лайфхак 2. Вода

Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest
Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest

Вернуть первозданный опрятный вид и нормальный запах необработанной и неокрашенной деревянной посуде можно с помощью обычной воды. Для этого прокипятите утварь в чистой воде 5 минут, а затем высушите естественным способом – на солнце или на воздухе.

  • Лайфхак 3. Горчица

Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest
Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest

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Быстро и качественно от любых загрязнений деревянную посуду чистит сухой горчичный порошок. Протрите им поверхность посуды, затем смойте теплой водой и насухо промокните полотенцем или высушите на воздухе.

  • Лайфхак 4. Хлорка

Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest
Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest

Хлорка не только моет, но и дезинфицирует посуду. Разведите ее в воде в пропорции 1:20. Окуните в хлорную воду деревянную утварь и оставьте на 1 час. Затем поместите в миску с горячей водой и моющим средством на 10 минут, чтобы нейтрализовать запах хлорки . Хорошенько прополосните и высушите.

  • Лайфхак 5. Соль и лимон

Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest
Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest

Наиболее подвержены воздействию продуктов и накоплению запахов и жира разделочные доски – на них готовится, режется, отбивается масса разнообразных продуктов. А потому уход за ними должен быть особо тщательным. После использования натрите доску крупной кухонной солью и оставьте на 15 минут, затем протрите половинкой лимона и просушите.

  • Лайфхак 6. Перекись

Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest
Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest

Чтобы вернуть деревянной посуде утерянный блеск и цвет , протрите ее поверхность перекисью водорода, а затем ополосните теплой водой.

  • Лайфхак 7. Спирт

Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest
Как мыть деревянную посуду / Фото: pinterest

Для дезинфекции и во избежание накапливания затхлого или специфического запаха на деревянной посуде после мытья протирайте ее спиртом, водкой или обычным столовым уксусом.

Ранее мы рассказывали, как разогреть выпечку: ТОП-5 простейших способов на все случаи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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