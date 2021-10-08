Как мыть фасады кухни быстро и без разводов

Не одно, а целых пять популярных средств спасут ящики, дверцы шкафов и другие плоскости на кухне от жира и некрасивых разводов.

Как отмыть фасады кухни / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о самых грязных местах на вашей кухне. А сегодня поделимся лайфхаками, как правильно мыть фронтальные панели шкафов, тумб и ящиков.

Чаще всего фасады изготовлены из пластика или дерева и требуют особого ухода. Агрессивная химия может навредить красивым дверцам, испортить цвет и оставить пятна, а абразивные средства со временем царапают поверхности.

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Есть простые и доступные средства, которые помогут поддерживать чистоту на кухне без разводов и жирных пятен. Главное правило: после влажной уборки протрите поверхности насухо.

Как мыть фасады кухни: лайфхаки

Лайфхак 1. Лимонная кислота

Как мыть фасады кухни / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Возьмите пол-литра теплой воды, добавьте 1 ч. ложку лимонной кислоты, несколько капель моющего средства и размешайте до растворения . Губкой или распылителем нанесите средство на грязные фасады, а через полчаса смойте влажной мочалкой.

Лайфхак 2. Горчица

Как мыть фасады кухни / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Горчичный порошок – отличное средство для очищения жира с кухонных фасадов . Смочите поверхности, посыпьте места загрязнения, дайте немного размягчиться грязи, а затем протрите.

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Лайфхак 3. Хозяйственное мыло

Как мыть фасады кухни / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Можно намылить губку, а можно натереть хозяйственное мыло на терке и растворить в теплой воде, чтобы было быстрее. Нанесите мыло губкой на грязные поверхности и оставьте на 15-20 минут, а затем промойте чистой водой. После использования хозяйственного мыла протрите поверхности сухим полотенцем , а на дерево желательно нанести полироль.

Лайфхак 4. Сода с маслом

Как мыть фасады кухни / Фото: pinterest

Но не простая, а в сочетании с жиром . Смешайте соду с растительным маслом в равных частях, нанесите на загрязненную плоскость и оставьте на 20-30 минут. А затем влажной губкой или салфеткой сотрите комочки, в которые скатался жир. При необходимости повторите процедуру. Такой метод подойдет и для пластиковых поверхностей, и для дерева, потому что масло не только чистит, но и придает ему блеск.

Лайфхак 5. Разрыхлитель теста

Как мыть фасады кухни / Фото: pinterest

Этот продукт пригодится не только для выпечки, но и во время уборки , особенно, если дело касается жирных пятен. Разрыхлитель разбавьте водой так, чтобы получилась жидкая кашица. Нанесите ее на пятна и оставьте на полчаса. А затем смойте теплой водой.

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Ранее мы рассказывали, как почистить микроволновку подручными средствами.