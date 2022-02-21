Как мыть жалюзи: советы и рекомендации

В промежутках между генеральной уборкой не забывайте регулярно протирать жалюзи от пыли.

Как правильно мыть жалюзи / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Во многих домах и квартирах жалюзи – это неотъемлемый практичный и удобный элемент интерьера. Они очень популярны, потому что надежно защищают от яркого солнца, создают нужное освещение внутри помещения и к тому же стильно смотрятся на окнах.

Но, как и обычные шторы, жалюзи имеют свойство накапливать пыль и пачкаться, а потому нуждаются в уходе, периодической чистке и мытье. Мы расскажем, как правильно это делать.

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Имейте в виду, что разные виды жалюзи требуют совершенно разного ухода, и способ их чистки непосредственно зависит от материала, из которого они сделаны.

Как правильно мыть жалюзи: лайфхаки

Лайфхак 1. Подготовка жалюзи

Как мыть жалюзи / Фото: pinterest

Для всех видов жалюзи: прежде чем начать мытье, их следует подготовить. Для этого вам потребуется пылесос и специальная мебельная насадка или же мягкая губка и салфетка из микрофибры. Это позволит уже на первом этапе избавиться от большего количества грязи .

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Лайфхак 2. Как мыть вертикальные жалюзи

Как мыть жалюзи / Фото: unsplash

Жалюзи удобно мыть в ванне. В зависимости от размеров наполните ее на 1/3 или до половины теплой водой. Добавьте моющее средство для жалюзи или средство для мытья посуды и взболтайте. Снимите ламели с кронштейнов и в свернутом виде погрузите жалюзи в воду . Оставьте на 1-2 часа, чтобы грязь отмокла. При необходимости потрите губкой или щеткой. Затем промойте жалюзи под струей душа.

Лайфхак 3. Как мыть горизонтальные жалюзи

Как мыть жалюзи / Фото: unsplash

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Жалюзи переведите в закрытый режим, снимите заглушки на нижней планке и на торце карниза. Разверните их над ванной , потому что в сложенном состоянии жалюзи могут склеиться. Ополосните с обеих сторон душем, а затем погрузите в теплую воду с моющим средством и оставьте на полчаса отмокнуть. Ополосните их и повесьте на окно. Протрите сухой салфеткой каждую рейку или дайте высохнуть самостоятельно. После этого наденьте заглушки.

Лайфхак 4. Как помыть тканевые жалюзи

Как мыть жалюзи / Фото: unsplash

Для начала почитайте инструкцию: можно ли их мочить. К примеру, если помыть водой блестящие и глянцевые ткани ламелей, на них появятся разводы. Обычно ткань на жалюзи имеет специальную обработку с отталкивающим эффектом, который со временем стирается. А потому, чем чаще их мыть, тем быстрее они будут пачкаться . Можно ухаживать за жалюзи с помощью пылесоса или протирать лоскутом искусственного шелка. Для мытья снимите с жалюзи грузики и нижнюю цепь, достаньте каждый фрагмент из бегунков, скрутите в рулон и погрузите в щадящий мыльный раствор на полчаса. Затем ополосните чистой водой и повесьте на место.

Лайфхак 5. Как мыть жалюзи плиссе

Как мыть жалюзи / Фото: unsplash

Если такие жалюзи нельзя мочить, придется отдать их в химчистку. А в домашних условиях их чистят сухой тканью или антистатическим валиком для удаления пыли. Однако многие жалюзи плиссе отлично моются. В теплую воду добавьте моющее средство с нейтральным РН, опустите сложенные жалюзи плиссе и слегка приоткройте их . Оставьте на 20-30 минут. Затем раскройте плиссе, аккуратно прополощите в мыльной воде, а затем промойте в чистой.

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