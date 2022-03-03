Как накормить и напоить животное, запертое в соседской квартире

Накормить и напоить кота или собаку можно только через глазок. Воду кот слижет с пола, собака может встать под струю и лакать

Как помочь коту и собаке, закрытым в чужой квартире / Фото: Инстаграм

В экстренной ситуации животные требуют особого внимания и особой заботы. Как эвакуироваться с котом и собакой – мы подробно рассказывали.

Теперь другая ситуация, более сложная – как накормить кота и собаку, когда они закрыты в чужой квартире.

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Понятно, что придется повредить дверь, но только так животным можно помочь.

Как помочь животным, закрытым в соседской квартире

Если вы услышали, что за дверью соседей есть кот или собака, то нужно извлечь глазок. Это можно сделать с помощью шила, гвоздя, отвертки.

При наличии животных у вас наверняка будет корм, его можно насыпать через это отверстие.

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Или тонко нарезать колбасу, сосиску или разорвать на волокна мясо и тоже просунуть через глазок.

Вода. С котами проще. Они могут слизывать ее с пола. Поэтому наберите воду в шприц, возьмите тонкую трубку из-под капельницы и залейте в квартиру.

Что касается собак, то они тоже могут слизывать ее с пола, но для этого нужна трубка с большим отверстием, нужен напор побольше. Это может быть трубка от бойлера.

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Самое главное – разговаривайте с животными, они должны слышать голос человека, это их успокаивает.