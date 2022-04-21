Как назвать собаку: полезные советы

Подобрать удачную и звучную кличку для домашнего питомца бывает непросто.

Как назвать собаку / Фото: freepik.com

Вы завели щенка , и теперь ломаете голову, как его назвать. Это только кажется, что дать имя четвероногому другу очень просто. На самом деле кличка питомца – отражение самого хозяина. И во многом от нее будет зависеть ваше взаимодействие с собакой.

Как подобрать самое удачное имя для собаки , которое понравится и владельцу, и питомцу, читайте в нашей статье.

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Что означает кличка

Как и человеческое имя, кличка содержит в себе закодированную информацию, предопределяющую судьбу животного . Энергетика, которая отражена в имени, способно влиять на судьбу. И она тем более имеет значение если вы верите в законны Вселенной.

Хотя, на самом деле, собаке все равно, как ее зовут . Это просто набор звуков, на который она привыкает отзываться. Кличка интересна для ее владельца, а вот собаке гораздо важнее, с какой интонацией и настроением ее зовет хозяин.

Что важно учитывать при выборе имени для собаки

1. Длина имени. Кличка должна быть короткой, звучной, понятной для собаки. А вот длинное имя, больше трех слогов, щенку будет сложнее запомнить. Да и вы, пока произнесете кличку, рискуете нарваться на неприятности во время прогулки.

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2. Уникальность звука. Если кличка будет созвучна, к примеру, с командой – вам будет сложно с дисциплиной собаки. Когда вы будете звать своего Сида, он попросту может садиться, услышав начало команды "Сидеть!"

3. Серьезная кличка. Пока щенок еще маленький, смешной и неуклюжий, его хочется назвать уменьшительно-ласкательным и веселым именем. Но подумайте, насколько уместно Мишка или Колобок будет "смотреться" на солидном мастиффе.

Как лучше назвать собаку / Фото: pixabay

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4. Человеческое имя. Даже если у вас пока нет знакомых с редким именем, где гарантия, что они не появятся в будущем? Тогда сюжет "Летучей мыши" заиграет для вас новыми красками, когда вы назовете собаку Эммой.

5. Умерший любимец. Не стоит называть нового щенка так же, как вашу любимую погибшую собаку. Вы будете постоянно думать о ней, и это может плохо отразиться на другом питомце.

6. Породистая собака. Имейте в виду, что собаке из питомника положено давать официальное имя по определенным правилам. Всех щенков из одной семьи называют на одну и ту же букву, которая, к примеру, соответствует числу пометов суки. А еще в имени должна присутствовать приставка названия питомника.

7. Характер. Можно при выборе клички ориентироваться на особенность породы, ее повадки и манеры. Вряд ли японскую молчаливую акиту логично называть Шум или Звон, а перуанскую орхидею – Пушок.

Как можно назвать собаку / Фото: pixabay

8. Внешность. Шпаргалкой для хозяина может послужить какая-нибудь интересная отметина на шкуре питомца, что-то отличительное в его окрасе или внешнем виде. Особенно интересно будет рассматривать пятнистого далматинца.

Ранее мы давали практичные советы, чем можно заменить корм для собак и кошек. А также делились рекомендациями, как уберечь от клещей домашних любимцев.