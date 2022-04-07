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Как отбелить тюль: ТОП-5 практичных советов

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7 апреля, 18:32
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Вернуть сияющую белизну шторам помогут простые подручные средства
Как отбелить тюль
Как отбелить тюль / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Белоснежные красивые тюлевые шторы со временем теряют свою белизну и привлекательность. Появляется серость или желтый оттенок, тусклость, мрачность, и дело не только в грязи, но и в старости. Это портит внешний вид и настроение.

Есть несколько простых способов вернуть тюли первоначальную белизну , и отпадет необходимость покупать новые шторы.

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Как отбелить тюль: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Соль

Как вернуть белизну гардинам / Фото: pinterest
Как вернуть белизну гардинам / Фото: pinterest

Белизну ткани вернет обычная поваренная соль. Процесс долгий, но эффективный. На порцию стирального порошка добавьте 3-4 ст. ложки соли . Замочите тюль в этом растворе и оставьте на 3-4 часа или на ночь. После стирки сделайте еще один солевой раствор, но уже без порошка, и прополощите в нем тюль.

  • Лайфхак 2. Сода

Как вернуть тюли белизну / Фото: pinterest
Как вернуть тюли белизну / Фото: pinterest

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Такой способ подойдет для стирки не слишком грязных гардин. В таз с теплой водой всыпьте 50 г стирального порошка и 1 ст. ложку соды , хорошенько перемешайте. Погрузите в воду тюль на 20 минут, а затем постирайте и прополощите шторы.

  • Лайфхак 3. Крахмал

Как отбелить и накрахмалить тюль / Фото: pinterest
Как отбелить и накрахмалить тюль / Фото: pinterest

Отбелить тюль можно с помощью крахмала. Его применяют уже после стирки. Сначала тюль нужно постирать обычным способом, а затем возьмите стакан крахмала и разведите его в ванне с теплой водой. Замочите шторы в растворе на 5-6 часов. Не отжимая, сразу развесьте тюль – так она не только приобретет белый цвет, но и будет хорошо держать форму.

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  • Лайфхак 4. Перекись и нашатырь

Как сделать тюль снова белым / Фото: pinterest
Как сделать тюль снова белым / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Тюль из натуральной ткани можно отбелить 3%-ной перекисью водорода и нашатырным спиртом. Наберите горячую воду примерно 60°С. Разведите 2-3 ст. ложки перекиси, 1 ст. ложку нашатырного спирта и перемешайте. Замочите в этом растворе тюль и оставьте на полчаса. Затем хорошенько прополощите занавески, аккуратно отожмите и высушите.

  • Лайфхак 5. Синька

Как сделать тюль белоснежным / Фото: pinterest
Как сделать тюль белоснежным / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Старый добрый и многократно проверенный нашими бабушками способ вернуть сияющую белизну тюли – это синька. Сделайте раствор из расчета: 0,5 ч. ложки синьки на 10 л теплой воды, примерно 35°С, и хорошенько перемешайте, чтобы не осталось комочков. Постиранные занавески прополощите в тазу с синькой, а затем в чистой воде. Имейте в виду, что при машинной стирке после полоскания есть риск синих разводов из-за того, что средство плохо размешалось.

Ранее мы рассказывали, как быстро постирать вещи руками: ТОП-10 практичных советов.

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