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Как отмыть чашку от налета

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
14 декабря, 18:45
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Эти средства есть на каждой кухне, а очищение не займет много времени.
Как отмыть чашку от налета
Как отмыть чашку от налета / Фото: Коллаж: Сегодня

Любите пить чай или кофе? Тогда вам знакома ситуация, когда после церемонии чаепития на посуде оседает темный налет, который портит внешний вид чашки, а вместе с ним и настроение.

Главное правило – не запускать и сразу же хорошенько мыть чашку, а не просто ополаскивать водой. Но если проблемы избежать не удалось, мы подскажем несколько простых способов, как избавиться от налета на чашке.

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Как отмыть чашку от налета: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сода

Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest
Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Одно из самый действенных чистящих веществ – это пищевая сода. Она быстро и начисто отмывает посуду, но, если вы хотите, чтобы чашка послужила дольше, лучше использовать не сухой порошок, а раствор в виде кашицы . В этом случае на поверхности посуды не будут появляться микроповреждения.

  • Лайфхак 2. Лимонная кислота

Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest
Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Порошок лимонной кислоты хорошо очищает посуду от темного налета. Насыпьте в чашку пол чайной ложки лимонной кислоты, залейте кипятком, оставьте на 5-7 минут , а затем помойте губкой.

  • Лайфхак 3. Лимон

Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest
Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest

Лимон в чистом виде также отлично осветляет посуду. Для этого следует натереть лимонной долькой потемневший край чашки, оставить на полчаса, а затем помыть обычным способом.

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  • Лайфхак 4. Уксус

Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest
Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Смочите ватный спонжик уксусом и хорошенько потрите темный налет на чашке. Вы увидите, как он посветлеет и исчезнет прямо на глазах. Хорошенько прополощите посуду, чтобы не оставалось специфического уксусного запаха.

  • Лайфхак 5. Зубная паста

Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest
Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest

Зубная паста – это еще один несложный вариант, как очистить чашку от налета. Тщательно потрите мочалкой с нанесенной на нее пастой проблемные края чашки. После этого помойте посуду в теплой воде.

  • Лайфхак 6. Отбеливатель

Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest
Как отмыть чашку от налета / Фото: pinterest

Если на посуде давние и въевшиеся пятна, которые не поддаются простому мытью, можете попробовать удалить их с помощью отбеливателя, в состав которого входит активный кислород. Налейте в чашку горячую воду, добавьте ложку отбеливателя, перемешайте и оставьте на 1-2 часа , а затем хорошенько помойте чашку.

Ранее мы рассказывали, как почистить микроволновку подручными средствами.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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