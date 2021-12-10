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Как отмыть пригоревшую кастрюлю в домашних условиях

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
10 декабря, 18:30
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После пригоревшей еды кастрюлю отчистить сложно, но можно с помощью подручных средств.
Как отмыть пригоревшую кастрюлю
Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: Коллаж: Сегодня

Готовя на кухне, хозяйки нередко сталкиваются с проблемой подгоревшей посуды. Чуть-чуть отвлеклись, что-то пропустили, и вот уже внутри кастрюли предательски темнеют пригоревшие пятна, которые не поддаются обычному мытью .

Есть несколько несложных хитростей, как отмыть пригоревшую кастрюлю обычными домашними средствами . Зная их, вы легко справитесь с этой неприятностью.

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Как очистить пригоревшую кастрюлю: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мыло

Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest
Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest

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Мыло – отличный способ, как победить нагар внутри нержавейки, алюминиевой, эмалированной посуды. Налейте на дно горячую воду, насыпьте тертое мыло или влейте жидкое мыло и поставьте на слабый огонь под крышкой. Пусть покипит 20-30 минут , затем слейте воду и помойте мочалкой – нагар раскисает под действием мыла.

  • Лайфхак 2. Сода

Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest
Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Пищевая сода также хорошо борется с нагаром. Намочите кастрюлю, насыпьте на дно пищевую соду, немного потрите и оставьте на полчаса . А затем помойте губкой.

  • Лайфхак 3. Соль

Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest
Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest

Залейте кастрюлю водой и оставьте на час , пусть нагар отмокнет. Затем воду слейте, насыпьте ложку поваренной соли и обработайте посуду губкой с горячей водой.

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  • Лайфхак 4. Активированный уголь

Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest
Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest

Если у вас пригорело варенье или молоко , то отбелить кастрюлю в этом случае поможет, как ни странно, уголь. Возьмите 3-4 таблетки угля, раздробите их до состояния порошка, посыпьте грязное влажное пятно, немного потрите и оставьте на полчаса. Затем помойте обычным способом.

  • Лайфхак 5. Соль с уксусом

Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest
Как отмыть пригоревшую кастрюлю / Фото: pinterest

Ударная смесь, которая отлично справится с пригоревшими участками. Щедро нанесите на дно кастрюли крупную соль. Мочалку смочите 9%-м уксусом и протрите посуду, чтобы из соли получилась жидкая кашица. Оставьте в замоченном виде на полчаса, а затем протрите. Только не используйте уксус для чистки алюминия , чтобы не подвергать посуду коррозии.

Ранее мы рассказывали, как почистить микроволновку подручными средствами.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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Новости, Сегодня
2006

самое интересное в мире новостей

now

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404

или страница не найдена

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