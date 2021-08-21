Как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков

Мы уже рассказывали о наиболее грязных местах в вашей квартире. Как ни странно, все они оказались на кухне. Настал черед привести в порядок кухонные полотенца. Даже самые старые и въевшиеся пятна можно победить, если знать методы.
Как вывести пятна на скатерти
Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.
Не забывайте почаще стирать кухонные салфетки и полотенца, ведь на них помимо грязи и жира скапливается большое количество бактерий. А ведь полотенцами вытираются руки, продукты и посуда, через которые инфекция может попасть в организм.
Обычно, чтобы постирать кухонные полотенца, достаточно забросить их в стиралку. Для светлых полотенец выбирают стирку при 90-100 градусах, а для цветных пониже – 40-60 градусов. Но вот с пятнами придется повозиться.
Как стирать кухонные полотенца: лайфхаки
- Лайфхак 1. Подсолнечное масло
С помощью растительного масла можно избавиться от жирных пятен и отбелить кухонные полотенца даже без кипячения. Вскипятите 5 л воды, добавьте 1 ст. ложку сухого отбеливателя, 2 ст. ложки стирального порошка, 1 ст. ложку растительного масла и размешайте.
Грязные полотенца намочите сначала холодной водой, а потом поместите в горячую и оставьте замачиваться на 8-12 часов. Затем прополощите полотенца в чистой воде, а при желании постирайте в стиральной машине.
- Лайфхак 2. Микроволновка
Достаточно необычный, но действенный способ. Благодаря микроволновке создается эффект кипячения . Смочите кухонное полотенце и обильно натрите его хозяйственным мылом или пятновыводителем.
Слегка отожмите ткань и поместите ее в полиэтиленовый пакет – замотайте, но не завязывайте. Отправляйте пакет в микроволновку на три минуты и выберите полную мощность. Затем отбеленное полотенце прополощите.
- Лайфхак 3. Отбеливатель
С совершенно грязными полотенцами справится стиральная машина, если добавить в стирку отбеливатель. Для этого выбирайте кислородосодержащий отбеливатель .
Смочите полотенца прохладной водой, поместите их в машинку. Добавьте в порошок отбеливатель по инструкции. Для светлых полотенец выбирайте стирку при 90-100 градусах, а для цветных пониже – 40-60 градусов.
- Лайфхак 4. Кипячение
Безнадежные белые полотенца может без проблем спасти кипячение. А вот цветные ткани проваривают с осторожностью, т.к. красители могут оказаться нестойкими, полинять и испортить всю стирку. Перед вывариванием сначала замочите полотенца в теплой воде с моющим средством.
Наполните большую кастрюлю примерно на 2/3 водой, всыпьте стиральный порошок (можно с отбеливателем) из расчета 2 ст. ложки на 1 л воды . Размешайте до растворения, поместите в воду полотенца, поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
Затем убавьте огонь и варите полотенца от 15 минут до 1 часа в зависимости от степени загрязнения. Не забывайте помешивать полотенца, чтобы они не пригорели. Вываренные полотенца переложите в таз с теплой водой и хорошенько прополощите.
- Лайфхак 5. Уксус
Полотенца, которые приобрели неприятный, специфический или затхлый запах, можно спасти уксусом. Добавьте 1-2 ст. ложки 9%-го уксуса в машинную или ручную стирку на этапе полоскания. Постиранные полотенца сразу же развесьте после стирки.
Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:
Ранее мы рассказывали, как легко почистить ковер без химии: полезные лайфхаки.