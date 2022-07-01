Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны

Уход за капустой

Как хранить клубнику

Выводим ржавчину

Лавровый лист в блюдах

Польза бузины

Храним луковицы
СЕГОДНЯ Лайфхакер Дом

Как отучить собаку грызть обувь и мебель

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 18:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главное – наберитесь терпения и не срывайте на любимом питомце злость за испорченные вещи.
Как отучить собаку грызть обувь и мебель
Как отучить собаку грызть обувь и мебель / Фото: Unsplash

Приобретая собаку, мы берем на себя ответственность за животное и принимаем его со всеми позитивными сторонами, которые оно нам дарит, а также с его недостатками, которые часто портят жизнь.

Что делать, если собака грызет мебель и портит обувь и другие предметы быта? Читайте советы в нашей статье.

Реклама

Здоровый, довольный жизнью питомец не станет портить вещи хозяина. Так что, прежде чем приступать к воспитанию, наказанию и прочим действенным мерам, следует разобраться в причинах такого поведения . Их может быть несколько от чисто физиологических до психологических:

  • недостаток активных физических нагрузок , требуемых для собаки определенной породы;
  • страх одиночества и тоска по хозяину;
  • желание привлечь внимание хозяина даже ценой его наказания или крика;
    Собака заигрывает с хозяином / Фото: pixabay
    Собака заигрывает с хозяином / Фото: pixabay
  • любопытство и познание окружающего мира – что будет внутри тапка, если его разгрызть?
  • собак может привлекать запах кожаной обуви или мех;
  • самоутверждение : собака считает себя главной в семье и делает, что считает нужным;
  • щенки часто грызут все, что попадается им в зубы по причине зуда этих самых зубов, точнее – десен, которые они пытаются чесать;
    У собаки чешутся зубы / Фото: pixabay
    У собаки чешутся зубы / Фото: pixabay
  • глисты : собака таким образом восполняет недостаток необходимой целлюлозы, который содержится в деревянной мебели и помогает очистить кишечник;
  • недостаток витаминов выражается в том, что собака начинает грызть несъедобные вещи;

Далее наберитесь терпения , потому что процесс воспитания может быть долгим, кропотливым и не скоро принесет свои плоды.

Собака грызет мебель от скуки / Фото: pixabay
Собака грызет мебель от скуки / Фото: pixabay

Реклама

Как отучить собаку грызть обувь и мебель: лайфхаки

  • Важно комплексно воспитывать щенка с первых дней его появления в семье, не давая поблажек и не обращая внимания на его трогательный вид.
  • Если проблема в зуде десен, постарайтесь переключить внимание щенка на другие предметы и вкусное угощение, которое можно грызть.
    Покупайте собаке новые игрушки / Фото: unsplash
    Покупайте собаке новые игрушки / Фото: unsplash
  • Не забывайте менять игрушки для собаки, чтобы они не успевали надоесть.
  • Можно обработать мебель невкусным или неприятно пахнущим веществом : горчицей и жгучим перцем, васаби или специальными спреями.
  • Застигнув взрослую собаку или щенка на месте преступления, пристыдите ее или даже отшлепайте, дав понять, что вы недовольны.
  • Подкрепляйте свое недовольство командами "нельзя" или "фу" .
  • Если застать собаку за плохим поступком не получилось, наказывать физически ее нельзя . В этом случае рекомендуется указать животному на испорченную вещь и командой "фу", "место" ограничить ее передвижение по дому.
  • Своевременно обрабатывайте собаку средствами от паразитов .
  • Если вы считаете поведение собаки странным, она ест несъедобные предметы, проявляет беспокойство, покажите ее ветеринарному врачу – возможно, следует изменить рацион питания и дополнить его витаминами и минералами.

Ранее мы давали практичные советы, чем можно заменить корм для собак и кошек. А также делились рекомендациями, как уберечь от клещей домашних любимцев.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Гороскоп совместимости
Они будут вместе всю жизнь
Близнецы
Близнецы
Стрельц
Стрельц
Водолей
Водолей
1 /2
Найти пару
Лунный календарь на неделю
4 - 10 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как хранить продукты без холодильника
Узнать
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Благоприятные дни в июль
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять