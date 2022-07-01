Главное – наберитесь терпения и не срывайте на любимом питомце злость за испорченные вещи.

Как отучить собаку грызть обувь и мебель / Фото: Unsplash

Приобретая собаку, мы берем на себя ответственность за животное и принимаем его со всеми позитивными сторонами, которые оно нам дарит, а также с его недостатками, которые часто портят жизнь.

Что делать, если собака грызет мебель и портит обувь и другие предметы быта? Читайте советы в нашей статье.

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Здоровый, довольный жизнью питомец не станет портить вещи хозяина. Так что, прежде чем приступать к воспитанию, наказанию и прочим действенным мерам, следует разобраться в причинах такого поведения . Их может быть несколько от чисто физиологических до психологических:

недостаток активных физических нагрузок , требуемых для собаки определенной породы;

, требуемых для собаки определенной породы; страх одиночества и тоска по хозяину;

и тоска по хозяину; желание привлечь внимание хозяина даже ценой его наказания или крика;

Собака заигрывает с хозяином / Фото: pixabay

хозяина даже ценой его наказания или крика; любопытство и познание окружающего мира – что будет внутри тапка, если его разгрызть?

и познание окружающего мира – что будет внутри тапка, если его разгрызть? собак может привлекать запах кожаной обуви или мех;

кожаной обуви или мех; самоутверждение : собака считает себя главной в семье и делает, что считает нужным;

: собака считает себя главной в семье и делает, что считает нужным; щенки часто грызут все, что попадается им в зубы по причине зуда этих самых зубов, точнее – десен, которые они пытаются чесать;

У собаки чешутся зубы / Фото: pixabay

этих самых зубов, точнее – десен, которые они пытаются чесать; глисты : собака таким образом восполняет недостаток необходимой целлюлозы, который содержится в деревянной мебели и помогает очистить кишечник;

: собака таким образом восполняет недостаток необходимой целлюлозы, который содержится в деревянной мебели и помогает очистить кишечник; недостаток витаминов выражается в том, что собака начинает грызть несъедобные вещи;

Далее наберитесь терпения , потому что процесс воспитания может быть долгим, кропотливым и не скоро принесет свои плоды.

Собака грызет мебель от скуки / Фото: pixabay

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Как отучить собаку грызть обувь и мебель: лайфхаки

Важно комплексно воспитывать щенка с первых дней его появления в семье, не давая поблажек и не обращая внимания на его трогательный вид.

с первых дней его появления в семье, не давая поблажек и не обращая внимания на его трогательный вид. Если проблема в зуде десен, постарайтесь переключить внимание щенка на другие предметы и вкусное угощение, которое можно грызть.

Покупайте собаке новые игрушки / Фото: unsplash

на другие предметы и вкусное угощение, которое можно грызть. Не забывайте менять игрушки для собаки, чтобы они не успевали надоесть.

для собаки, чтобы они не успевали надоесть. Можно обработать мебель невкусным или неприятно пахнущим веществом : горчицей и жгучим перцем, васаби или специальными спреями.

: горчицей и жгучим перцем, васаби или специальными спреями. Застигнув взрослую собаку или щенка на месте преступления, пристыдите ее или даже отшлепайте, дав понять, что вы недовольны.

или даже отшлепайте, дав понять, что вы недовольны. Подкрепляйте свое недовольство командами "нельзя" или "фу" .

. Если застать собаку за плохим поступком не получилось, наказывать физически ее нельзя . В этом случае рекомендуется указать животному на испорченную вещь и командой "фу", "место" ограничить ее передвижение по дому.

. В этом случае рекомендуется указать животному на испорченную вещь и командой "фу", "место" ограничить ее передвижение по дому. Своевременно обрабатывайте собаку средствами от паразитов .

. Если вы считаете поведение собаки странным, она ест несъедобные предметы, проявляет беспокойство, покажите ее ветеринарному врачу – возможно, следует изменить рацион питания и дополнить его витаминами и минералами.

Ранее мы давали практичные советы, чем можно заменить корм для собак и кошек. А также делились рекомендациями, как уберечь от клещей домашних любимцев.