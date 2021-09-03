Как починить ручку, если она не пишет: лайфхаки и реалистичные рисунки

Недавно купили ручку, стержень полный пасты, но она почему-то перестала писать, а другая даже и не начала? Так бывает, если впопыхах вы не успели проверить ее еще в магазине. Скорее всего, в ней подсохла паста и теперь мешает шарику двигаться.
Не расстраивайтесь, возможно, мы сможем вам помочь советом. Читайте наши лайфхаки и вдохновляйтесь эффектными картинками, сделанными, кстати, шариковой ручкой.
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Как заставить ручку писать: лайфхаки
- Лайфхак 1. Огонь
Сразу предупреждаем: с огнем шутки плохи, и действовать нужно осторожно! Подержите самый кончик стержня над зажженной спичкой или зажигалкой. Также можно проводить стержнем по пламени, чтобы паста внутри прогрелась и стала более жидкой. Но не переборщите, иначе ручка расплавится.
- Лайфхак 2. Вода
Засохшая паста хорошо поддастся действию воды. Кончик стержня опустите в воду на 5 минут. Затем распишите ручку. Если не подействовало, тогда попробуйте окунуть ручку в горячую воду и подержать в ней пару минут.
- Лайфхак 3. Спирт
Если паста засохла всерьез, более сильный метод ее расшевелить – спиртосодержащие жидкости. Обработайте шарик и даже капните внутрь стержня спирт, водку, одеколон или духи. Некоторое время ваша ручка будет с ароматом.
- Лайфхак 4. Продувка
Некоторые советуют раскрутить ручку и с силой подуть в стержень со стороны отверстия. Это создаст давление внутри, и паста будет лучше продвигаться в сторону шарика.
- Лайфхак 5. Сдавливание
Можно попытаться нажать на стержень. К примеру, расположить корпус самой ручки перпендикулярно стержню и надавливать со стороны отверстия к пишущему шарику. От давления паста начнет двигаться. Не переусердствуйте, иначе шарик может выскочить, а паста разольется.
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