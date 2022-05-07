Как почистить диван в домашних условиях

Мягкая мебель при всей своей уютности и красоте имеет свойство накапливать пыль, пачкаться, "ловить" пятна и просто становиться неопрятной. Поэтому следует периодически чистить кресла и диваны , как и другие предметы обихода.
Ранее мы уже делились с вами доступными лайфхаками, которые помогают привести в порядок кожаную мебель. Сегодня расскажем, как почистить диван, обтянутый тканью .
Удалите пыль с дивана
Далее по теме
Перед влажной чисткой желательно сначала удалить с мебели пыль – это уменьшит общее количество грязи. Пройдитесь по всем плоскостям пылесосом со специальной насадкой или просто с открытой трубой.
Обработайте пятна
Если на диване есть пятна, главное при их удалении – не навредить и не сделать их еще более заметными. Какое бы средство для этого вы ни выбрали, сначала опробуйте его на невидимом участке мебели . Жесткую обивочную ткань можно тереть щеткой, а для мягких лучше использовать губку или салфетку.
Как сделать чистящий раствор
Вам понадобится:
- 1 л теплой воды;
- 4 ст. ложки жидкости для мытья посуды;
- 5 ст. ложек 9%-го уксуса;
- 2 ст. ложки соды;
- 2 ст. ложки глицерина.
В воде растворите средство для мытья посуды и соду. Влейте глицерин и хорошенько перемешайте. Добавьте уксус и снова перемешайте до образования пены.
Как сделать влажную чистку
За счет пенной консистенции средство лучше проникает в волокна обивки. Взбейте жидкость и, пока пена не осела , нанесите на губку, щетку или ткань. Вотрите средство в диван, особое тщательно протирая загрязненные места. Оставьте на 30 минут. Затем почистите мебель мокрой тряпкой или губкой, почаще промывая ее в чистой воде. Счищайте средство и появившуюся на поверхности грязь до тех пор, пока вода из губки не станет прозрачной.
Как почистить диван лимонным соком
Лимон хорошо очищает любые загрязнения. Но будьте осторожны, потому что кислота осветляет ткань и может оставить пятна.
Вам понадобится:
- 1 стакан теплой воды;
- 5 ст. ложек лимонного сока;
- 5 ст. ложек соды.
Растворите в воде лимонный сок и всыпьте соду. Когда они вступят в реакцию, на поверхности раствора появится пена. Губкой или салфеткой нанесите средство на грязную поверхность дивана и оставьте на 10 минут . Затем хорошенько потрите ткань губкой. Прополощите ее и снова протрите остатки средства с дивана.
Как отмыть диван хозяйственным мылом
Хозяйственное мыло – это универсальное средство, которое подходит для всех типов обивки мягкой мебели. Будьте осторожны с отбеливающим эффектом , чтобы на диване не осталось пятен. Вспеньте хозяйственное мыло в воде, чтобы получился насыщенный раствор. Почистите диван губкой или щеткой, тщательно втирая пену, в особенно загрязненные места. Замените воду на чистую, прополощите щетку и снова протрите мебель, чтобы полностью смыть средство.
Удалите остатки чистящего средства
После очистки дивана дайте ткани полностью высохнуть. Затем еще раз пропылесосьте мебель , чтобы убрать с поверхности оставшиеся частички средства, пыли или грязи.
Ранее мы рассказывали, как стирать тюль, чтобы потом его не гладить. А еще вы можете посмотреть рекомендации, как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков.