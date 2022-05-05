Как почистить шторы: несколько популярных способов

Шторы можно привести в порядок, даже не снимая с карниза.

Как правильно чистить шторы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня, freepik.com

При оформлении дома или квартиры многие люди отдают предпочтение шторам на окнах. Помимо закрытости жизни дома от постороннего глаза и затемнения, они также создают уют и приятную атмосферу. Ранее мы уже рассказывали, как мыть жалюзи, а сегодня настал черед привести в порядок шторы .

Вообще выбор штор не может не радовать своим разнообразием: легкие и воздушные, массивные и многоуровневые, цветные и однотонные, большие и миниатюрные. Но всем им в какой-то момент требуется мытье, стирка или чистка. При этом некоторые виды занавесок бывает очень сложно снять для обычной стирки .

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В этом случае рекомендуется чистить шторы прямо на карнизе. Для этого есть несколько методов. Выбирайте наиболее оптимальный для вашей квартиры. Но не забывайте перед применением выбранного способа провести тест на незаметном участке .

Как очистить шторы встряхиванием

Шторы накапливают много пыли / Фото: freepik.com

Самый простой способ поддерживать тканевые шторы в чистом состоянии – это регулярно их встряхивать . Достаточно проводить эту процедуру раз в неделю, и вы избавите занавеси от значительного количества пыли сверху ткани и внутри волокон. Однако имейте в виду, что встряхивание не избавит шторы от пылевых клещей, вредных микроорганизмов, а также неприятного запаха.

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Использование пароочистителя

Если материал, из которого изготовлены шторы, не дает усадку и не линяет, вам подойдет метод применения пара, который, проникая между волокон, растворяет молекулы грязи . Также парогенератор применим, если на шторах небольшой слой пыли, иначе она превратиться в грязь. Имейте в виду, что некоторые виды ткани после обработки паром теряют внешний вид. Паром нельзя чистить шторы плиссе, из бархата, деликатных тканей.

Сухая чистка штор

Шторы можно просто вычистить пылесосом / Фото: pinterest

Этот метод потребует наличия специальной насадки для пылесоса, щетки или мягкой тряпки, к примеру, микрофибры. Такой способ ухода подходит для многих материалов – как ткани, так и бамбука или жгута. Пылесос нужно включать на минимальную мощность , а насадка должна быть с мягким ворсом, чтобы не нарушить структуру материи.

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Влажное протирание штор

Если вы обнаружили на шторах пятна, которые не уходят от обычного сухого метода, можно воспользоваться мыльным раствором или пятновыводителем . Это удалит грязь и освежит внешний вид штор. Метод подходит для занавесок из деликатных тканей или же в случае многоуровневого пошива. Важно, чтобы шторы не боялись влаги и не давали усадки. Сначала обработайте самые грязные места, а после смывания грязи чистой губкой, смените раствор и мягко обработайте всю поверхность портьер, стараясь не переусердствовать с водой. Промокните ткань сухим полотенцем, чтобы избавиться от белесых разводов.

Ранее мы рассказывали, как стирать тюль, чтобы потом его не гладить. А еще вы можете посмотреть рекомендации, как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков.