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Как помыть окно без разводов: ТОП-10 лайфхаков

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 августа, 18:11
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Чтобы стекла радовали чистотой и прозрачностью, необязательно применять суровую химию, есть множество подручных средств.
Как мыть окна
Как мыть окна / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о самых грязных местах в вашем доме. А вот окна считаются глазами дома. Если они чистые и прозрачные, то в доме и на душе будет светлее и радостнее.

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Но иногда при всех стараниях после уборки на стеклах все равно остаются разводы. Есть несколько хитростей и разных способов, как избавиться от неприятных пятен на окнах.

Если вы в раздумьях, как провести отпуск, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Как начисто помыть окно: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мытье рамы

Прежде чем приступать к стеклам, важно хорошенько отмыть саму раму, потому что грязь в уголках и щелях способствует быстрому появлению разводов и на окне. Стыки створок удобно очищать от пыли и грязи с помощью зубочисток и ватных палочек.

  • Лайфхак 2. Уксус

Стекла протираются уксусной водой. Для этого в чистую воду добавляется столовый 9%-й уксус из расчета 2 ст. ложки на 1 л воды.

  • Лайфхак 3. Нашатырь
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Обычный нашатырный спирт – также отличное средство для уборки и мытья окон. Сделайте раствор в пропорции: 15 мг нашатырного спирта на 1 л воды.

  • Лайфхак 4. Крахмал

Чтобы отмыть окра без разводов, воспользуйтесь картофельным крахмалом из расчета 1 ст. ложка на 1 л воды.

  • Лайфхак 5. Нашатырь с крахмалом

Нашатырный спирт в сочетании с картофельным крахмалом помогает бороться с разводами на стекле. Возьмите по 50 мл аптечного нашатырного спирта и уксуса, добавьте 2 л воды и 15 мг картофельного крахмала, перемешайте и протрите окна салфеткой, смоченной в средстве.

  • Лайфхак 6. Мыло

Мыльный раствор используется и для чистки рам, и для мытья стекол. Возьмите кусочек мыла, натрите его на терке, разведите теплой водой и перемешайте до полного растворения.

  • Лайфхак 7. Мел

Меловой раствор – также хорошее средство для мытья окон. Возьмите 3 ст. ложки порошка мела, влейте 1 стакан теплой воды, перемешайте и нанесите тряпкой средство на стекло. Оставьте на некоторое время, а затем сотрите сухой салфеткой.

  • Лайфхак 8. Средство для мытья посуды
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Устойчивая грязь и жирные разводы отлично уходят со стекла после обработки средством для мытья посуды.

  • Лайфхак 9. Глицерин

В холодное время года обрабатывайте окна смесью глицерина со спиртом в пропорции 1 к 10. Это не даст конденсату осаждаться на стекле и дольше сохранит ваши окна чистыми.

  • Лайфхак 10. Соль

А слабый раствор поваренной соли спасет окна от обледенения зимой. Но имейте в виду, что соль притягивает и задерживает в себе влагу.

Смотрите видео про сезон отпусков-2021:

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Ранее мы рассказывали, как спасти полинявшие вещи после стирки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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