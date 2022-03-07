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Как поздравить женщин на 8 Марта и сделать подарок из подручных материалов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 марта, 12:04
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Забегая наперед, стоит сказать, что женщинам любого возраста важно прежде всего внимание и даже самый маленький сюрприз очень порадует
Как поздравить женщин на 8 Марта
Как поздравить женщин на 8 Марта / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские женщины – героини. Многие из них сейчас на фронте, стали волонтерами, не прекратили работать в больницах и госпиталях, магазинах, аптеках.

И абсолютно все женщины будут ждать подарка, сюрприза 8 Марта. Главный подарок – это здоровые украинских мужчин, которые защищают страну сейчас, и, конечно, победа.

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Один из быстрых и вкусных – это десерт, его можно сделать из овсянки, бананов и какао.

Ниже собраны еще несколько способов поблагодарить женщин за то, что они просто есть и поддерживают нас, и несколько вариантов приятных сюрпризов.

И да, каждая женщина будет ждать внимания и это внимание – самое главное.

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Как поздравить женщин на 8 Марта

Первое, что мы можем сделать – это позвонить и поздравить. У каждого свои слова, каждый из нас знает, как поддержать близких женщин.

Взять на себя домашнюю работу. Посидеть с ребенком, пока мама отдыхает, сменить подгузник, сходить в магазин.

Загрузить стиральную машину, погладить белье, помочь навести порядок в доме можно накануне.

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Завтрак. Самое простое – красивый омлет, гренки, кофе.

Можно подойти к этому творчески – посмотрите, как вариант, этот с сосисками и хлебом очень может быть.

Шоколад, конфеты. Женщины будут рады очень, поверьте. Даже самые простые конфеты и на развес. В дома наверняка найдется небольшая коробка и фольга для запекания.

Оберните фольгой, скрепите степлером и поместите туда конфеты.

Коробку можно украсить лентами или подарочной упаковочной бумагой, которая осталась от подарков.

Если осталась бумага от букетов, и вы предусмотрительно ее не выбросили, можно сделать симпатичный мешочек с шоколадкой, конфетами внутри, связать лентой сверху или скрепить степлером, скотчем.

Букет (цветы) можно сделать из самой обычной медицинской маски. Посмотрите, как это сделать в ролике.

Такими цветами можно украсить подарок, те же конфеты и шоколадку.

И еще несколько идей из цветной бумаги, фольги, коробок смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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