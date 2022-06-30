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Как правильно чистить ершик для санузла

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 июня, 18:47
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В санитарной комнате все должно быть чисто – от ванны до ершика.
Как очистить ершик для унитаза
Как очистить ершик для унитаза / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Самый простой способ навести порядок в санузле – выбросить старый ершик и купить новый. Но часто бывает достаточно просто привести в порядок ершик , чтобы он не выглядел пожелтевшим и грязным. А с бактериями и микробами отлично справляются дезинфицирующие средства.

Как часто нужно менять ершик для санузла? Если его не чистить, то специалисты рекомендуют менять его каждый месяц. Но если вы не поленитесь заняться обработкой ершика, то покупать новый можете, когда старый вам надоест, сломается или же просто сотрется – т.е. примерно через год.

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Как очистить ершик для унитаза: лайфхаки

  • Уксус + сода . Возьмите подходящую по размеру ненужную емкость, например, пластиковую баклажку. Налейте в нее моющее средство, добавьте 2 ст. ложки соли, 0,5 стакана соды, 0,3 стакана уксуса и залейте горячей водой. В это состав опустите ершик примерно на один час.
    Сода с уксусом очистят все / Фото: pinterest
    Сода с уксусом очистят все / Фото: pinterest
  • Отбеливатель . В держатель для ершика залейте отбеливатель или сильнодействующее чистящее средство. Поместите в него ершик не менее, чем на 30 минут. Так вы легко очистите ершик и заодно продезинфицируете держатель. Повторяйте процедуру каждую неделю.
    Ершик можно чистить вместе с держателем / Фото: pinterest
    Ершик можно чистить вместе с держателем / Фото: pinterest
  • Чистящее средство . Можно отмыть ершик, совместив процесс с мытьем унитаза. Поместите ершик в сам унитаз, залейте чистящее средство и оставьте на 30-60 минут. Затем просто нажмите кнопку смыва.
    Мойте ершик вместе с унитазом / Фото: unsplash
    Мойте ершик вместе с унитазом / Фото: unsplash

Ранее мы рассказывали, как использовать разрыхлитель, чтобы отчистить кухню. Также узнайте способы, как убрать плесень в ванной.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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